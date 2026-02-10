Η Μάργκο Ρόμπι αποκάλυψε πως ηθοποιός της έκανε δώρο βιβλίο για αδυνάτισμα - Τώρα όντως;

Υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη, που θεωρεί πως η Μάργκο Ρόμπι έπρεπε - οποιοδήποτε διάστημα της ζωής της - να χάσει κιλά. Το ακούσαμε και αυτό.

Η Μάργκο Ρόμπι επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - ίσως σε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της. Η 35χρονη ηθοποιός θέτει κάθε φορά τον πήχη πολύ ψηλά, επιβεβαιώνοντας - πρώτα στον εαυτό της και ύστερα στους κριτικούς - πως δεν τη φοβίζουν οι προκλήσεις. Μπορεί να βρίσκεται χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, όμως δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να καταπιάνεται με διαφορετικούς και δύσκολους ρόλους.

Με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας της, η Μάργκο Ρόμπι παραχώρησε συνέντευξη για το Complex, αναφερόμενη σε διάφορα κομμάτια της καριέρας της. Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει, ήταν και μία που αφορούσε στο χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ. Προς έκπληξη της Charli xcx, ο άνθρωπος που της έκανε το πιο άστοχο και αγενές δώρο ήταν συνάδελφός της.

Η αποκάλυψη της Μάργκο Ρόμπι για το χειρότερο δώρο που έχει λάβει

Γυρνώντας στην αρχή της καριέρας της, η Μάργκο Ρόμπι αποκάλυψε πως άνδρας ηθοποιός τής χάρισε ένα βιβλίο για αδυνάτισμα. Ειδικότερα, δήλωσε: «Στην αρχή της καριέρας μου, ένας ηθοποιός με τον οποίο συνεργάστηκα, μου έδωσε ένα βιβλίο με τίτλο “Γιατί οι Γαλλίδες δεν παχαίνουν” και ουσιαστικά επρόκειτο για ένα βιβλίο που σου έλεγε να τρως λιγότερο». Όσον αφορά στην αντίδρασή της; Η Μάργκο Ρόμπι τον έβαλε στη θέση του, μη μασώντας τα λόγια της.

«Στην ουσία, μου έδωσε αυτό το βιβλίο, για να με "ενημερώσει", πως έπρεπε να χάσω βάρος», συμπλήρωσε. Όταν ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται τώρα αυτός ο ηθοποιός, η Μάργκο Ρόμπι απάντησε με μια δόση χιούμορ: «Δεν έχω ιδέα. Η καριέρα σου τελείωσε μωρό μου».

Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε σκηνοθεσία και σενάριο της Έμεραλντ Φένελ, με τη Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, κυκλοφορεί στις 12 Φεβρουαρίου σε όλους τους κινηματογράφους.

