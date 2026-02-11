H Αντζελίνα Τζολί εξηγεί, γιατί αγαπάει τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Και αυτό πρέπει να το διαβάσεις

Η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε ανοιχτά στην προληπτική διπλή μαστεκτομή που αποφάσισε να κάνει το 2013 και στα “σημάδια” που φέρει στο σώμα της.

Αν για κάτι αξίζει να παραδεχτείς την Αντζελίνα Τζολί - πέρα από την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία της στην υποκριτική - είναι για την τάση της να μιλάει ανοιχτά και με ειλικρίνεια για θέματα που αφορούν στην υγεία - όπως η προληπτική διπλή μαστεκτομή που αποφάσισε να κάνει το 2013, μετά από παρότρυνση των γιατρών της. Η ηθοποιός, που έχασε τη μητέρα της από καρκίνο, όταν ήταν μόλις 56 ετών, ακολούθησε τη συμβουλή τους, προστατεύοντας τον εαυτό της από την ασθένεια.

13 χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα της διπλής μαστεκτομής, η Αντζελίνα Τζολί έχει αγκαλιάσει τα σημάδια στο σώμα της και αναφέρεται με υπερηφάνεια σε αυτά, καθώς σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας - και σίγουρα πιο ανακουφιστικής - περιόδου της ζωής της. Η ηθοποιός μπορεί ανέκαθεν να κρατούσε προσωπικές πληροφορίες εντός της ιδιωτικής σφαίρας, όμως, όσον αφορά στο θέμα της μαστεκτομής, μίλησε δημόσια, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες γυναίκες.

Getty Images/Bruce Glikas

Η Αντζελίνα Τζολί έχει αγκαλιάσει τα σημάδια της μαστεκτομής, γιατί της χάρισαν τη ζωή της

Με αφορμή την καινούργια ταινία της με τίτλο «Couture», η Αντζελίνα Τζολί παραχώρησε συνέντευξη στο γαλλικό μέσο «French Inter» και αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι της ζωής της, λέγοντας: «Δεν με ελκύει μια εξιδανικευμένη εικόνα ζωής χωρίς σημάδια. Οπότε όχι - σκέφτομαι πως τα σημάδια μου είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανα. Στόχος μου ήταν να κάνω ό,τι μπορούσα για να μείνω εδώ, όσο περισσότερο γίνεται για χάρη των παιδιών μου», εξήγησε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

@france.inter À l'occasion de la sortie de “Coutures” d'Alice Winocour (au cinéma le 18 février 2026), Angelina Jolie évoque son opération (une double mastectomie), un choix motivé par son amour pour ses enfants. Elle était l'invitée de 7h50 au micro de Benjamin Duhamel dans La Grande Matinale. Pour réécouter, cliquez sur le lien en bio @france.inter #SinformerSurTikTok #ApprendreSurTikTok #AngelinaJolie #cinema #cancer ♬ son original - France Inter

Η ηθοποιός όχι μόνο είναι συμφιλιωμένη με τις ουλές από τη διπλή μαστεκτομή, αλλά δηλώνει ευγνώμων που είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνει κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή και την υγεία της. Όπως είπε, «αγαπώ τα σημάδια μου γι’ αυτόν τον λόγο, και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να έχω την επιλογή, να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου. Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν μικρή και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».

Θέλοντας, μάλιστα, να στείλει ένα δυνατό μήνυμα προς κάθε άνθρωπο εκεί έξω, που είναι εγκλωβισμένος μέσα σε κουτάκια ή πίσω από ταμπέλες, η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε: «Για μένα, λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Και αν φτάσεις στο τέλος της ζωής σου, χωρίς να έχεις κάνει, ξέρεις, κάτι μεγάλο, χωρίς να έχεις κάνει λάθη, χωρίς να έχεις δημιουργήσει χάος, χωρίς να έχεις σημάδια, τότε δεν έχεις ζήσει μια αρκετά γεμάτη ζωή».

Και εμείς μάλλον θα συμφωνήσουμε μαζί της.

