«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλά για τις ερωτικές σκηνές με τη Μάργκο Ρόμπι και την «εκρηκτική» τους χημεία

«Αν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς το σετ με τη Μάργκο Ρόμπι, φροντίζεις να είσαι πάντα σε απόσταση αναπνοής»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα περπατήσει απόψε στο κόκκινο χαλί των βραβείων Bafta με τον ίδιο αέρα που αποπνέει ο μελαγχολικός του χαρακτήρας, ο Χίθκλιφ, στην ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη. Ο 28χρονος Αυστραλός ηθοποιός, ελπίζει να κερδίσει το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στην τελετή, για την ερμηνεία του ως «Το Πλάσμα» στη γοτθική ταινία τρόμου Frankenstein. Παράλληλα, όμως, η καριέρα του απογειώνεται, καθώς πλέον θεωρείται το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, με τις αποδόσεις των στοιχημάτων να πέφτουν κατακόρυφα υπέρ του.

Ωστόσο, είναι ο προκλητικός του ρόλος στα Ανεμοδαρμένα Ύψη που έχει καθηλώσει το κοινό. Αυτήν τη στιγμή, η ταινία σαρώνει στα παγκόσμια ταμεία, συγκεντρώνοντας 56 εκατομμύρια λίρες μόλις το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Και τώρα, ο Τζέικομπ Ελόρντι, μιλώντας στην εφημερίδα Sun, αποκάλυψε πως η χημεία του με τη Ρόμπι (που υποδύεται την Κάθι) ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή: «Είναι σαν τον αγώνα δρόμου — μόλις ακουστεί το "Πάμε!", ξεχύνεσαι σαν άλογο από την αφετηρία», είπε.

Μιλώντας για τις ερωτικές σκηνές στην ταινία, τόνισε ότι δεν διαφέρουν από μια χορογραφία μάχης: «Είναι εξαιρετικά τεχνικό ζήτημα. Πρέπει να κινείσαι με ακρίβεια μέσα στο κάδρο και σε συνάρτηση με τον φωτισμό. Αν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς το σετ με τη Μάργκο Ρόμπι, φροντίζεις να είσαι πάντα σε απόσταση αναπνοής». Παρά την επιτυχία του στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, βέβαια, ο Τζέικομπ Ελόρντι εντυπωσίασε τους κριτικούς με τη σχεδόν αγνώριστη εμφάνισή του στον Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ρόλος που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Oscar.

Η μεταμόρφωση ήταν εξαντλητική: 40+ προσθετικά κομμάτια στο σώμα του, 11 ώρες προετοιμασίας για τις γυμνές σκηνές, 4 έως 6 ώρες καθημερινά μόνο για το πρόσωπο. «Μέχρι να βγω από την καρέκλα του μακιγιάζ, ένιωθα ότι είχε αλλάξει η ροή του αίματός μου. Έπεφτα σε μια κατάσταση που έμοιαζε με μοναστική έκσταση», περιγράφει ο ίδιος.

Σήμερα, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι ο Τζέικομπ Ελόρντι δεν είναι πια απλώς ένα «όμορφο πρόσωπο», αλλά ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του, έτοιμος να κατακτήσει την κορυφή του Χόλιγουντ.

