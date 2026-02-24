Μπέλα Χαντίντ: “Ένιωθα αναλώσιμη” – Η εξομολόγηση για τη νόσο Lyme και τη χρονιά που έμεινε εκτός δουλειάς

Η Μπέλα Χαντίντ μιλά ανοιχτά για τη μάχη με τη νόσο Lyme, την ψυχολογική πίεση, την ανάγκη για όρια και την ισορροπία που ψάχνει να βρει μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Η Μπέλα Χαντίντ επιλέγει πλέον να μιλά ανοιχτά για τις πιο δύσκολες και γκρίζες περιόδους της ζωής της. Το διεθνούς φήμης μοντέλο αποκάλυψε πρόσφατα, ότι για σχεδόν έναν χρόνο αναγκάστηκε να απορρίψει κάθε επαγγελματική πρόταση, εξαιτίας της θεραπείας για τη νόσο Lyme - μια απόφαση που, όπως παραδέχεται, την έκανε να νιώθει «αναλώσιμη» μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που κινείται με γρήγορους ρυθμούς και δεν υπάρχει υπομονή.

Σε συνέντευξή της στη Vogue Italia, μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της Τζίτζι Χαντίντ, μίλησε για την πίεση της επιτυχίας, τα όρια που έμαθε να θέτει στη ζωή της και τη σημασία του να προστατεύει την υγεία της - σωματική και ψυχική. Με ειλικρίνεια και ωριμότητα, εξήγησε πώς αυτή η παύση στην καριέρα της για λόγους υγείας, έγινε τελικά η αφορμή για να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

Η Μπέλα Χαντίντ θυμάται τη χρονιά που έμεινε εκτός δουλειάς λόγω της υγείας της

Η 29χρονη Μπέλα Χαντίντ εξήγησε ότι η περίοδος της εντατικής θεραπείας για τη νόσο Lyme την ανάγκασε να βάλει «φρένο» στην καριέρα της. «Ήταν συναισθηματικά δύσκολο, γιατί νιώθεις αναλώσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πώς βίωσε την αποχή από τον χώρο της μόδας.

Η νόσος Lyme, με την οποία ζει από τα 16 της, της προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις, εξάντληση, άγχος και πνευματική σύγχυση. Με την ίδια ασθένεια έχουν διαγνωστεί ο αδελφός της, Άνουαρ Χαντίντ, καθώς και η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, γεγονός που έχει επηρεάσει συνολικά την οικογένεια.

Η Μπέλα Χαντίντ παραδέχεται πως για χρόνια δυσκολευόταν να πει «όχι» σε επαγγελματικές προτάσεις. Η επιτυχία, τα μεγάλα brands και οι απαιτήσεις της βιομηχανίας τη διαμόρφωσαν με τρόπο που συνέδεε την προσωπική της αξία με την καριέρα της. Όπως εξηγεί, μέσα από τη θεραπεία έμαθε να διαχωρίζει την αυτοεκτίμησή της από την επαγγελματική αναγνώριση.

«Για τόσο καιρό, το να λέω όχι σε μια δουλειά ήταν σαν να αναρωτιέμαι ποια ήμουν εγώ για να πω όχι σε οτιδήποτε;» εξομολογήθηκε. «Νομίζω πως ο κόσμος πια ξέρει την καρδιά μου, την προσωπικότητά μου και το ποια είμαι, ώστε να μπορώ να αφήσω πίσω μου αυτή την ανάγκη να αποδεικνύω συνεχώς την αξία μου και να επιλέγω δουλειές που γίνονται με και για ανθρώπους που αγαπώ, εμπιστεύομαι, στηρίζω και σέβομαι.

Σήμερα, δηλώνει πιο συνειδητοποιημένη και πιο γειωμένη από ποτέ. Ο χρόνος που περνά στο Τέξας, κοντά στα άλογά της και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, της προσφέρει μια αίσθηση κανονικότητας. Αυτή η εναλλαγή - ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τις επιλεκτικές πλέον συνεργασίες - κάνει την επιστροφή της στη δουλειά να έχει ουσιαστικό νόημα.

Το μοντέλο επιλέγει πλέον να συνεργάζεται μόνο με ανθρώπους που εμπιστεύεται και εκτιμά. «Αυτό είναι αρκετό. Και εγώ είμαι αρκετή», δηλώνει, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την αξία των προσωπικών ορίων.

