Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς έρχονται σε Αθήνα και Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας ταινίας

Κλείνουμε εισιτήρια και πάμε Κέρκυρα;

Η Κέρκυρα και η Αθήνα θα υποδεχτούν μερικά σπουδαία ονόματα της διεθνούς σκηνής του κινηματογράφου καθώς ένα all-star cast, μεταξύ άλλων Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς, έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντάμιεν Σαζέλ.

Η νέα, ακόμη χωρίς τίτλο παραγωγή, όπως διαβάζουμε στο Greek City Times, περιγράφεται ως μια σκληρή δραματική ταινία με έντονα στοιχεία δράσης, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου, με βασικά spots την Κέρκυρα και την Αθήνα. Τη διανομή έχει αναλάβει η Paramount Pictures, ενώ ο Σαζέλ υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μέσω της εταιρείας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταινία αντλεί έμπνευση από την ωμή αισθητική του αμερικανικού σινεμά της δεκαετίας του ’70, σηματοδοτώντας μια πιο σκοτεινή και ρεαλιστική κατεύθυνση για τον βραβευμένο δημιουργό, που έχει συνδεθεί έως τώρα με οπτικά φιλόδοξα έργα.

Στο πλευρό των τριών πρωταγωνιστών θα βρεθεί και η ανερχόμενη Μία Θρίπλετον ενώ ο Ντέιβ Μπατίστα φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενταχθεί στο cast.

Η παραγωγή αξίζει να πούμε πως πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας Heretic, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως ανερχόμενου διεθνούς κινηματογραφικού προορισμού. Η Κέρκυρα, με το ενετικό της αποτύπωμα και την Παλιά Πόλη που ανήκει στα μνημεία της UNESCO, αλλά και η Αθήνα με τον συνδυασμό αρχαίου και σύγχρονου τοπίου, προσφέρουν ένα ιδανικό, πολυεπίπεδο σκηνικό για μια ιστορία με ένταση και δραματουργικό βάθος.

Αν και ο τίτλος της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια παραγωγή που θα συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, φέρνοντας τα ελληνικά τοπία στο επίκεντρο μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές συνεργασίες.