Ράιαν Γκόσλινγκ: Γιατί τον κορόιδευαν οι κόρες του στα γυρίσματα της νέας ταινίας του;

Και μάλλον την απάντηση δεν θα τη βρεις.

O Ράιαν Γκόσλινγκ ολοκλήρωσε την περασμένη χρονιά τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο Project Hail Mary, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 20 Μαρτίου. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν καθηγητή φυσικών επιστημών, ο οποίος ταξιδεύει στο διάστημα για να σώσει την ανθρωπότητα. Εκεί, συνειδητοποιεί πως δεν είναι μόνος και έρχεται κοντά με ένα εξωγήινο, τον Ρόκι, αποκτώντας μια δυνατή σύνδεση.

Τα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να κάνει πρόβες ακόμα και στο σπίτι. Μάλιστα, οι δύο κόρες του, που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την Εύα Μέντες, η 11χρονη Εσμεράλντα Αμάντα και η 9χρονη Αμάντα Λι, ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν. «Κάποιες φορές, όταν δούλευα και ήθελα να αλλάξω λίγο ρυθμό ή διάθεση, τα παιδιά μου έμπαιναν στο δωμάτιο. Φορούσα ένα ακουστικό στο αυτί και εκείνα έκαναν τη φωνή του Ρόκι, ώστε να μπορώ να τους μιλάω σαν να ήμουν ο Ρόκι», δήλωσε ο ηθοποιός στο People.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ εξηγεί πώς οι κόρες του έγιναν προσωπικοί βοηθοί του στα γυρίσματα της νέας ταινίας του

«Υπάρχουν μάλιστα στιγμές στην ταινία που γελάω ή φαίνεται πόσο γοητευτικό τον βρίσκω - και στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή μου μιλούν τα παιδιά μου και με βοηθούν», παραδέχεται ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Στην τελική εκδοχή της ταινίας, πάντως, ο Ρόκι έχει τη φωνή του Τζέιμς Όρτιζ. «Έχουν δει πολλές διαφορετικές εκδοχές της ταινίας», σχολιάζει αναφερόμενος στις κόρες του. «Μου έχουν κάνει πολλές παρατηρήσεις», προσθέτει, τονίζοντας πως η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη για τη δημιουργία αυτού του ρόλου και τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω σε μια συγκεκριμένη στιγμή από την περίοδο της προετοιμασίας, ο Ράιαν Γκόσλινγκ δήλωσε: «Όταν δοκίμαζα ρούχα για τον ρόλο, η κόρη μου πέρασε από δίπλα μου και μου είπε: “Με τα γυαλιά δείχνεις έξυπνος”. Και σκέφτηκα: “Πρέπει να φαίνομαι έξυπνος σε αυτόν τον ρόλο, οπότε σε ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό”». «Τα παιδιά μου έχουν δει πολλές διαφορετικές εκδοχές της ταινίας. Είναι ουσιαστικά οι μόνοι κριτικοί που με ενδιαφέρουν, και είναι πολύ αυστηροί αλλά και απόλυτα ειλικρινείς», συμπλήρωσε.

«Στην ουσία, έφτιαξα την ταινία για εκείνα», ισχυρίστηκε ο Ράιαν Γκόσλινγκ. «Ως οικογένεια, θα θέλαμε μια ταινία σαν κι αυτή, που να νιώθουμε πραγματικά την ανάγκη να τη δούμε. Νιώθω πραγματικά τιμή που μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω μία», εξομολογήθηκε.

