Σελίνα Γκόμεζ & Μπένι Μπλάνκο μιλούν για τη διπολική διαταραχή της - “Υπάρχουν στιγμές μανίας που δεν τις θυμάσαι μετά”

Η Σελίνα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο “ανοίγουν” ένα σημαντικό θέμα ψυχικής υγείας που, δυστυχώς, εξακολουθεί μέχρι σήμερα - σε πολλές περιπτώσεις - να κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες.

Η Σελίνα Γκόμεζ έχει δημοσιοποιήσει τη μάχη που έδωσε με ζητήματα ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα με τη διπολική διαταραχή. Καλεσμένη στο podcast του συζύγου της Μπένι Μπλάνκο «Friends Keep Secrets» μαζί με τους φίλους τους, Λιλ Ντίκι και Κριστίν Μπαταλούκο, μίλησαν για τη διπολική διαταραχή, με το ζευγάρι να περιγράφει πώς διαχειρίστηκε τη διάγνωση της Σελίνα Γκόμεζ. Η ίδια εξήγησε, ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα, αναφέροντας πως αυτή η διαδρομή περιελάμβανε πολλούς θεραπευτές και τέσσερα διαφορετικά κέντρα ψυχικής υγείας.

Ο Μπένι Μπλάνκο πήρε θέση στη συζήτηση, λέγοντας πως υπήρχαν μερικές στιγμές μανίας, που δεν γνώριζε πώς ακριβώς να τις αντιμετωπίσει. Όπως είπε, «μετά αρχίζει και συνειδητοποιεί πως πρόκειται για ένα επεισόδιο και μερικές φορές δεν θυμάται καν τι περνάει την ώρα που το βιώνει». Και συνέχισε: «Είναι πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί θεωρητικά δεν πρέπει να μιλάς στο άτομο που περνά κρίση εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται βαθιά μέσα στο επεισόδιο».

Παράλληλα, ο οικοδεσπότης του podcast αποκάλυψε, πως η Σελίνα Γκόμεζ τις περισσότερες φορές είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη για το τι της συμβαίνει. «Ακόμα κι όταν βγαίναμε ραντεβού, ήξερε τι της συνέβαινε. Μου έλεγε “αρχίζω να νιώθω λίγο μανιακή”».

Η εξομολόγηση της Σελίνα Γκόμεζ για τη διπολική διαταραχή

Από την πλευρά της, η Σελίνα Γκόμεζ ανέφερε πως δεν ντρεπόταν για τα μανιακά επεισόδια που βιώνει και το γεγονός ότι τα αναγνωρίζει, τη βοηθά να τα εντοπίζει γρηγορότερα την κατάσταση. Αναφερόμενη στον σύζυγό της, ο οποίος τη στηρίζει σταθερά και ουσιαστικά σε αυτή τη μάχη που δίνει εδώ και χρόνια, η Σελίνα Γκόμεζ εξομολογήθηκε: «Είναι, όμως, πολύ βοηθητικό να έχεις έναν σύντροφο που καταλαβαίνει σε τι “θερμοκρασία” βρίσκεσαι συναισθηματικά, σε συναντά εκεί που είσαι και έτσι σταδιακά αντιλαμβάνεσαι κι εσύ τι συμβαίνει».

Ακόμα, μοιράστηκε ότι η διάγνωση της επέτρεψε να ζει τη ζωή της «ελεύθερα» και τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις της. «Αντιδρούσα από φόβο, αντιδρούσα από αγάπη, αντιδρούσα από πάθος - όλα ήταν ασυνεπή», θυμήθηκε. «Ήταν τρελό».

Να θυμίσουμε, πως η Σελίνα Γκόμεζ είχε αποκαλύψει δημόσια ότι διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή το 2020, ενώ είχε προηγηθεί ένα δημόσιο ξέσπασμα το 2018. Το 2024, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της πως επιλέγει να απομονώνεται τις περιόδους που ταλαιπωρείται από θέματα ψυχικής υγείας, «κρατώντας» στο πλευρό της ένα - δύο άτομα που εμπιστεύεται πραγματικά. «Μερικές φορές το να απομονώνομαι όταν δεν νιώθω καλά. Μένω κοντά σε ανθρώπους που με κάνουν να νιώθω καλά και πως μπορώ να μοιραστώ τα πάντα μαζί τους», είχε εξομολογηθεί.

