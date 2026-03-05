Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η όλο νόημα ευχή της Νίκολα Πελτζ για τα γενέθλιά του - “Όποιος σε γνωρίζει, σε αγαπά”

Η Νίκολα Πελτζ ετοίμασε μια γλυκιά έκπληξη στον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ανήμερα των γενεθλίων του, γιορτάζοντας τα 27α γενέθλιά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε γενέθλια χθες, 4 Μαρτίου, συμπληρώνοντας 27 χρόνια ζωής. Κι ενώ όλοι περιμέναμε να δούμε αναρτήσεις της Νίκολα Πελτζ για το πώς πέρασαν την ημέρα τους, οι γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, μας εξέπληξαν με μια κίνηση που συζητήθηκε έντονα. Ειδικότερα, το διάσημο ζευγάρι, το οποίο βρίσκεται σε ρήξη με τον πρωτότοκο γιο του εδώ και αρκετούς μήνες, δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες από την παιδική ηλικία του, εκφράζοντας την αγάπη του προς το πρόσωπό του.

Σε περίπτωση τώρα που αναρωτιέσαι, αν υπήρξε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, η απάντηση είναι αρνητική. Αντί αυτού, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απόλαυσε την έκπληξη που του ετοίμασε η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, σβήνοντας τα κεράκια της ιδιαίτερης τούρτας του. Έχοντας αδυναμία στα donuts, η Νίκολα Πελτζ σκέφτηκε να του ετοιμάσει μια τούρτα από μεγάλα ροζ ντόνατς, τοποθετώντας τρία κεράκια. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο IG, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να κάνει μια ευχή και να σβήνει τα κεράκια του.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου. Ελπίζω όλα τα όνειρα και οι ευχές σου να γίνουν πραγματικότητα. Φωτίζεις κάθε χώρο στον οποίο μπαίνεις και όποιος σε γνωρίζει, σε αγαπά. Είσαι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος και λατρεύω που είμαι σύζυγός σου. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ», ήταν τα λόγια της Νίκολα Πελτζ στην ανάρτησή της. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ από την πλευρά του έκανε ένα τρυφερό σχόλιο, σημειώνοντας: «Το κορίτσι μου».

Ροζ τριαντάφυλλα, μπαλόνια με την ηλικία του και φυσικά δώρα συμπλήρωναν τη διακόσμηση του δωματίου, όπου έγινε η έκπληξη. «Ουάου, αυτό είναι ωραίο», ακούγεται να λέει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στο βίντεο, με τη σύζυγό του να αποκρίνεται: «Πρέπει να κάνεις μια ευχή». Αφού έσβησε τα κεράκια του, η Νίκολα Πελτζ είπε: «Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ. Ελπίζω να πραγματοποιηθούν οι ευχές σου». «Αυτό είναι τόσο γλυκό», της απάντησε εκείνος, δείχνοντας ιδιαίτερα χαρούμενος από την έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Το ζευγάρι παραμένει ενωμένο και ευτυχισμένο μαζί, αφήνοντας πίσω του την κόντρα του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του. Οι δυο τους έχουν εστιάσει στη ζωή τους, αδιαφορώντας για ο,τιδήποτε τοξικό ή αρνητικό για τη σχέση τους.

