Μπρούκλιν Μπέκαμ: Οι φωτογραφίες που ανέβασαν οι γονείς του στο Instagram για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του

Παρά τη ρήξη στην οικογένεια, η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προτίμησαν να ευχηθούν με insta stories στον γιο τους

Τους τελευταίους μήνες, η κόντρα του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης. Και οι δύο πλευρές έχουν δώσει, φυσικά, αφορμές για να σχολιαστούν, με αναρτήσεις στα προσωπικά τους social media, γι’αυτό και καμία εντύπωση δεν μας κάνει που οι Μπέκαμ ευχήθηκαν στον γιο τους με insta stories.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, που πρόσφατα έσβησε τατουάζ με τον πατέρα του, έγινε 27 και οι γονείς του ανέβασαν παλιές του φωτογραφίες για να του ευχηθούν. «27 σήμερα. Χρόνια πολλά Μπαστ. Σε αγαπάμε», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στην μία φωτογραφία, ενώ η Βικτώρια έγραψε «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάω πολύ».

Instagram

Instagram

Όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τα έβγαλε όλα στη φόρα για τους γονείς του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε τον προσωπικό λογαριασμό του στο IG για να εκφράσει όλα όσα κρατούσε εντός της ιδιωτικής σφαίρας τόσο καιρό, όμως, πλέον, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί. Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση, ο ίδιος αποκάλυψε την “εμπόλεμη κατάσταση” που επικρατεί ανάμεσα στον ίδιο και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας πως για ό,τι έχει συμβεί, ευθύνονται εκείνοι.

Οι αποκαλύψεις του έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς lifestyle κοινότητας, αφού κατηγόρησε ανοιχτά τους γονείς του για πολλαπλά θέματα, που, η αλήθεια είναι, πως σοκάρουν. Πέρα από τον προσωπικό πόλεμο που δέχτηκαν μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε λόγο για ύπουλες κινήσεις της μητέρας του, προσπάθεια αποκλεισμού του από τα δικαιώματα του ονόματος, αλλά και έλλειψη ειλικρίνειας και αυθεντικότητας στις σχέσεις του για χάρη της τέλειας "βιτρίνας" που έφτιαξαν για τον Τύπο.

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για μόνο ορισμένα από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί», έγραψε στην αρχή της δημοσίευσής του, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του. Ο ίδιος δεν επιθυμεί να έχει καμία σχέση με τους γονείς του, ακολουθώντας τη δική του διαδρομή μαζί με τη σύζυγό του. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς - υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου διαμόρφωναν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέφερε, πως έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο άγχος, όπου όλα γίνονται με βάσει τη δημόσια εικόνα της “τέλειας οικογένειας”, που πρέπει να υπάρχει προς τα έξω. Ο ίδιος υποστηρίζει, πως η πραγματικότητα διαφέρει τρομερά από την εικόνα που έχουν πλάσσει οι γονείς του στα social media, μέσα από τα οποία προσπαθούν συνεχώς να δείχνουν πόσο υπέροχοι είναι. «Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν σταθερό στοιχείο της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ “κάρφωσε” Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, γράφοντας πως δεν αποδέχτηκαν ποτέ τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ και, μάλιστα, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την καταστρέψουν. «Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη από τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει. Η μητέρα μου ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως άλλο φόρεμα. Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο μας, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ από τα δικαιώματα στο όνομά μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά. Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε την πληρωμή και από τότε δεν μου φέρθηκαν ποτέ με τον ίδιο τρόπο».

Ολόκληρη η δημόσια εξομολόγηση ΕΔΩ