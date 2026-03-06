Συνελήφθη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην Καλιφόρνια - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη αρχικά από τις αρχές για επικίνδυνη οδήγηση. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καληφόρνια, όταν αστυνομικοί την σταμάτησαν για επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με τις αρχές, υπήρχαν ενδείξεις ότι η τραγουδίστρια οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 20:48 τοπική ώρα ένα μαύρο BMW 430i εντοπίστηκε να κινείται με υψηλή ταχύτητα και ασταθή πορεία στον αυτοκινητόδρομο US-101, κατευθυνόμενο προς τα νότια.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα κοντά στη λεωφόρο Westlake Boulevard και προχώρησαν σε άμεσο έλεγχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του TMZ. Η τραγουδίστρια που ήταν η μοναδική επιβάτης του αυτοκινήτου, φέρεται να μην βρισκόταν σε καλή κατάσταση, συνεπώς υποβλήθηκε αμέσως σε τεστ νηφαλιότητας. Στη συνέχεια συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών.

Η 44χρονη ποπ σταρ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Ventura περίπου στις 3 τα ξημερώματα και λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με την προϋπόθεση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης, η οποία έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Ventura. Το όχημά της μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης.

Η απάντηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσω του δικηγόρου της, μετά τη σύλληψη

Σε δήλωσή του στο Rolling Stone, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές και αδικαιολόγητο», σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια σκοπεύει να συμμορφωθεί πλήρως, ακολουθώντας τις διαδικασίες του νόμου. Όπως ανέφερε, η ίδια και οι δικοί της άνθρωποι επιθυμούν αυτό το γεγονός να αποτελέσει μια αφορμή για να βελτιώσει τη ζωή της και να βρει την εσωτερική ευημερία.

Η αλήθεια είναι, πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή της αναζωπυρώθηκε ιδιαίτερα μετά τη λήξη της 13χρονης δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα της, Τζέιμς Σπίαρς. Έκτοτε, η τραγουδίστρια προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, όπως η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, The Woman in Me, αλλά και συνεργασίες όπως το τραγούδι Hold Me Closer με τον Έλτον Τζον. Παράλληλα, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι πούλησε μέρος του μουσικού της καταλόγου στην Primary Wave.

