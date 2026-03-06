Κι όμως, η Ζεντάγια είχε επιβεβαιώσει τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ, χωρίς να το πάρει πρέφα κανείς

Μπορεί εμείς να ενημερωθήκαμε για τον γάμο του ζευγαριού από τον στιλίστα, Λο Ρόουτς, στα Actor Awards, ωστόσο η Ζεντάγια το είχε επιβεβαιώσει ημέρες πριν.

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν μέσα στο 2026 - μάλλον δηλαδή - χωρίς να το πάρει είδηση κανείς. Το χολιγουντιανό ζευγάρι κατόρθωσε να προστατέψει ένα από τα πολυσυζητημένα events της χρονιάς, πραγματοποιώντας τον γάμο του αθόρυβα, μακριά από κάμερες και φωτογράφους. Οι δυο τους, αν και αρκετές φορές έχουν αναφερθεί δημόσια στη σχέση τους, κρατούσαν ανέκαθεν χαμηλό προφίλ, συνεπώς δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός, ότι επέλεξαν να μην επικοινωνησουν κάτι τόσο προσωπικό.

Πώς η Ζεντάγια επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ

Μπορεί ο Λο Ρόουτς να μας αιφνιδίασε στο red carpet των Actor Awards 2026 στις αρχές της εβδομάδας, με την αποκάλυψη ότι ο γάμος της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ έγινε και τον χάσαμε, ωστόσο η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ημέρες πριν το χαρμόσυνο γεγονός, αν και κανένας δεν το είχε καταλάβει. Για την ακρίβεια, σε έξοδό της στα τέλη Φεβρουαρίου είχε απαθανατιστεί να φορά μια διακριτική βέρα στο χέρι της - αν και τότε κανείς δεν είχε υποψιαστεί ότι μπορεί πράγματι να παντρεύτηκε.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο του ζευγαριού - αν και όπως φαίνεται αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ό,τι κι να συμβαίνει, το σίγουρο είναι ένα: Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ επισφράγισαν την αγάπη τους, μετά από περίπου δέκα χρόνια γνωριμίας και επέλεξαν να μοιραστούν αυτή τη στιγμή μόνο με πολύ κοντινούς και αγαπημένους ανθρώπους.

@itsthespotlight Zendaya has been pictured wearing a gold wedding band on her finger, fuelling speculation she has secretly married fiancé Tom Holland. 💍👀 The couple, both 29, confirmed their engagement at the Golden Globes last year after the actor got down on one knee during an intimate setting in 2024. Yet Tom and Zendaya may have already said 'I Do' as she swapped her dazzling engagement ring for a subtle gold band on the same finger when she was pictured out in Beverly Hills. #tomholland #zendaya #engagement ♬ original sound - The Spotlight

Το love story του ζευγαριού

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming το 2016 και ανάμεσά τους αναπτύχθηκε μια τρυφερή φιλία. Η πρώτη κοινή εμφάνισή ως ζευγάρι έγινε στην πρεμιέρα του Spider‑Man: No Way Home στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου 2021, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές τους. Από τότε παραμένουν αχώριστοι.

Getty Images

Και οι δύο έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις που αποκαλύπτουν τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον. Ο Τομ Χόλαντ έχει αναφερθεί στη Ζεντάγια ως «απίστευτα ταλαντούχα και γεμάτη ενέργεια», ενώ η Ζεντάγια έχει μιλήσει για τον σύντροφό της ως «κάποιον που καταλαβαίνει τη ζωή μου και με κάνει να νιώθω ασφαλής».

