Lady Gaga: Αποκάλυψε ότι ο γάμος με τον Μάικλ Πολάνσκι πλησιάζει

Σημαντικές εξελίξεις στην προσωπική της ζωή μοιράστηκε πρόσφατα η Lady Gaga, αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος της με τον Μάικλ Πολάνσκι, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

Η διάσημη ποπ σταρ μίλησε για τα σχέδια του ζευγαριού κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης εμφάνισής της σε διαδικτυακή εκπομπή, δίνοντας στους θαυμαστές της μια γεύση από το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Η 39χρονη τραγουδίστρια έκανε τη σχετική αποκάλυψη μέσα από ένα ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Romantic Radio» του Μπρούνο Μαρς στο iHeartRadio. Στο μήνυμα αυτό αναφέρθηκε στη σχέση της με τον επιχειρηματία και αποκάλυψε ότι, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που έχουν και οι δύο, σχεδιάζουν να παντρευτούν στο άμεσο μέλλον.

«Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε σχεδόν όλο τον χρόνο, όμως σύντομα πρόκειται να παντρευτούμε», ανέφερε η Γκάγκα, απευθυνόμενη στον Μπρούνο Μαρς. Η ίδια μάλιστα ζήτησε από τον καλλιτέχνη να επιλέξει ένα τραγούδι που θα μπορούσε να αφιερωθεί στον μέλλοντα σύζυγό της.

Ο Μπρούνο Μαρς ανταποκρίθηκε στην επιθυμία της με χιούμορ και της πρότεινε ένα τραγούδι από το νέο της άλμπουμ. Όπως είπε, αν κάποιος αναζητά ένα κομμάτι για να αφιερώσει στον σύντροφό του, τότε το «Risk It All» θα μπορούσε να είναι μια ιδιαίτερα ταιριαστή επιλογή.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά από προηγούμενες δηλώσεις της τραγουδίστριας, στις οποίες είχε αναφερθεί στο πώς το ζευγάρι συζητά συχνά για τον επικείμενο γάμο του. Όπως είχε εξηγήσει, εκείνη και ο Μάικλ Πολάνσκι ταξιδεύουν συνεχώς λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, κάτι που συχνά τους κάνει να σκέφτονται αν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κάποια από αυτά τα ταξίδια για να πραγματοποιήσουν την τελετή.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Πολάνσκι έχει εκφράσει την επιθυμία το ζευγάρι να αποφύγει μια υπερβολικά μεγάλη και φαντασμαγορική τελετή. Αντίθετα, προτιμούν κάτι πιο μικρό και προσωπικό, που θα τους επιτρέψει να απολαύσουν πραγματικά τη στιγμή.

«Δεν θέλουμε έναν τεράστιο γάμο. Θέλουμε απλώς να τον χαρούμε», έχει δηλώσει ο ίδιος, τονίζοντας ότι σε μεγάλο βαθμό νιώθουν ήδη σαν παντρεμένοι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η επίσημη τελετή θα είναι περισσότερο ένας συμβολικός εορτασμός της σχέσης τους.

Το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τον γάμο του κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της τραγουδίστριας, η οποία φέρει τον τίτλο «Mayhem Ball Tour». Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου, με την τελευταία συναυλία να έχει προγραμματιστεί στο ιστορικό στάδιο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η σχέση της Λέιντι Γκάγκα με τον Μάικλ Πολάνσκι έχει απασχολήσει αρκετά τα διεθνή μέσα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί το 2024, ο αρραβώνας του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, η οποία έγινε τελικά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Όπως είχε αποκαλυφθεί αργότερα, η πρόταση γάμου έγινε τον Μάρτιο, την περίοδο που η τραγουδίστρια γιόρταζε τα 38α γενέθλιά της. Μάλιστα, η ίδια είχε μοιραστεί μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια για τη ρομαντική αυτή στιγμή σε τηλεοπτική της εμφάνιση.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν το 2025, η Γκάγκα είχε εξηγήσει ότι ο Πολάνσκι της έκανε αρχικά μια πρωτότυπη και συμβολική πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα απλό φύλλο γρασιδιού αντί για δαχτυλίδι. Αργότερα, όμως, η χειρονομία αυτή συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, η αξία του οποίου εκτιμάται περίπου στα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Παρά τη δημοσιότητα που περιβάλλει τη σχέση τους, το ζευγάρι φαίνεται να επιλέγει έναν πιο διακριτικό τρόπο για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της κοινής του ζωής, δίνοντας προτεραιότητα στη μεταξύ τους σύνδεση και όχι στη μεγαλοπρέπεια της τελετής.