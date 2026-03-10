Η Χίλαρι Νταφ μιλά ανοιχτά για τη ρήξη με την αδελφή της: “Δεν μιλάμε αυτή την περίοδο"

Η Χίλαρι Νταφ εξηγεί γιατί η σχέση της με την αδελφή της έχει “παγώσει”, αποκαλύπτοντας ότι το νέο τραγούδι της γεννήθηκε μέσα από αυτή τη δύσκολη προσωπική εμπειρία.

Η Χίλαρι Νταφ αποφάσισε να μιλήσει με ειλικρίνεια για ένα ευαίσθητο προσωπικό θέμα, αναφέροντας πως αυτή την περίοδο της ζωής της δεν έχει επικοινωνία με την αδελφή της, Χέιλι Νταφ. Η 38χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast On Purpose with Jay Shetty, προβαίνοντας σε μια εξομολόγηση για τη μεταξύ τους απόσταση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Χίλαρι Νταφ εξήγησε πως η σχέση τους περνάει μια δύσκολη φάση. «Με την αδελφή μου δεν μιλάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσο μεγαλώνει συνειδητοποιεί πως δεν είναι η μόνη που βιώνει τέτοιου είδους οικογενειακές εντάσεις. Όπως είπε, πολλοί άνθρωποι στην ενήλικη ζωή τους έρχονται αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις στις σχέσεις με μέλη της οικογένειάς τους.

Η Χίλαρι Νταφ έχει αποξενωθεί από την αδερφή της

Η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε, επίσης, ότι η αυτή η προσωπική εμπειρία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ένα από τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ. Συγκεκριμένα, το κομμάτι «We Don't Talk» γράφτηκε μέσα από τα συναισθήματα που της προκάλεσε η ρήξη με την αδελφή της. Σύμφωνα με την ίδια, όταν αποφάσισε να επιστρέψει στη μουσική μετά από αρκετά χρόνια, ένιωσε πως θα είχε νόημα μόνο αν μιλούσε αληθινά για τα βιώματά της.

«Ήταν επώδυνο να το μοιραστώ, αλλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω πάνω σε αυτό το άλμπουμ, κατάλαβα ότι μπορούσα να γράψω μόνο για τις εμπειρίες που έχω περάσει», εξήγησε. Για την τραγουδίστρια το να εκφράσει τη δική της αλήθεια ήταν βασικό στοιχείο της δημιουργικής διαδικασίας.

Η ίδια χαρακτήρισε το εν λόγω τραγούδι συναισθηματικά ευάλωτο. Όπως τόνισε, η απόσταση από την αδελφή της αποτελεί ένα πολύ ωμό και πραγματικό κομμάτι της ζωής της αυτή τη στιγμή και απλώς πρέπει να συμφιλιωθεί με την ιδέα. Παρόλο που η κατάσταση είναι δύσκολη, διατηρεί την ελπίδα ότι δεν θα είναι μόνιμη. «Ελπίζω να μην είναι για πάντα, αλλά για τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χίλαρι μιλά για το θέμα. Σε προηγούμενη τηλεοπτική εμφάνισή της στην εκπομπή CBS Mornings, ο δημοσιογράφος Άντονι Μάσον τη ρώτησε αν θα ήθελε η αδελφή της να ακούσει το τραγούδι που αναφέρεται στη μεταξύ τους σχέση. Η απάντησή της ήταν ειλικρινής: δεν πιστεύει απαραίτητα ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε. Αντίθετα, όπως εξήγησε, έχει επιλέξει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και στη δική της πορεία. Με τα χρόνια, όπως είπε, έμαθε ότι είναι σημαντικό να κάνει κανείς αυτό που νιώθει σωστό για τον ίδιο, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις γύρω του.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει η Χέιλι, όταν ακούσει το τραγούδι ή διαβάσει όσα έχει πει δημόσια. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα κομμάτι της ζωής της που έχει ήδη βγει στο φως, ένιωσε ότι το πιο ειλικρινές που μπορούσε να κάνει ήταν να μιλήσει για τη δική της εμπειρία. «Δεν προσπαθώ να κατηγορήσω κανέναν», ξεκαθάρισε. «Απλώς μοιράζομαι τη δική μου πλευρά και το πώς βιώνω εγώ αυτή την κατάσταση».

