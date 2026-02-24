H Χίλαρι Νταφ αποκάλυψε πόσο συχνά τσακώνεται με τον σύζυγό της. Και, μάλλον, δεν θα ταυτιστεί κανείς

Η Χίλαρι Νταφ αποκάλυψε κάθε πότε τσακώνεται με τον σύζυγό της, Μάθιου Κόμα, καθώς μετά από τόσα χρόνια κοινής διαδρομής, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα και δεν πέφτουν ποτέ έξω.

Η Χίλαρι Νταφ μοιράζεται για πρώτη φορά πώς είναι πραγματικά η ζωή στο σπίτι με τον σύζυγό της, Μάθιου Κόμα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2017, συνεπώς μετρούν περίπου εννέα χρόνια κοινής διαδρομής. Όπως όλα τα ζευγάρια, έτσι και εκείνοι έρχονται σε αντιπαράθεση μέσα στην καθημερινότητα, ωστόσο, όπως λέει η ηθοποιός - τραγουδίστρια, τσακώνονται πραγματικά μια φορά τον χρόνο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η Χίλαρι Νταφ εξήγησε, πως αυτή τη μία φορά που θα τσακωθούν, θα υπάρχει μεγάλη ένταση και πολλά νεύρα. Μέσα από το νέο της άλμπουμ «Luck… or Something», η ίδια εξηγεί πώς συνδυάζει την οικογένεια, τη δουλειά και τις προσωπικές ανασφάλειές της, χωρίς να χάνει ποτέ το χιούμορ της.

Η Χίλαρι Νταφ μιλάει για τον ετήσιο καυγά με τον σύζυγό της

«Έχουμε έναν μεγάλο καβγά κάθε χρόνο», υποστηρίζει. Ο τελευταίος συνέβη πέρυσι, κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες. «Την τελευταία φορά πέταξα το κινητό του σε έναν θάμνο και ήταν τόσο ανακουφιστικό… Είχαμε όλα τα παιδιά μαζί και απλώς έπρεπε να τα βγάλουμε όλα στην επιφάνεια», ανέφερε.

Παρά τη σπανιότητα των καβγάδων, η συνεργασία τους στη μουσική δεν είναι πάντα εύκολη. «Όταν δουλεύαμε πάνω στο άλμπουμ - εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη γλώσσα. Εκείνος κάνει μουσική κάθε μέρα από τα 15 του. Και εγώ απλώς σκεφτόμουν “τι είναι αυτός ο ήχος; Βγάλε το από εδώ”», σχολίασε με μια δόση χιούμορ.

Η Χίλαρι Νταφ δε δίστασε να μοιραστεί και προσωπικές ανησυχίες, λέγοντας: «Πάντα σκέφτομαι ότι ο Ματ θα με αφήσει για κάποια σπουδαία ανεξάρτητη στιχουργό που συνεργάζεται μαζί του». Από την πλευρά του, ο Μάθιου Κόμα περιέγραψε τον φόβο της ως «παράλογο», αλλά ταυτόχρονα παραδέχτηκε ότι είναι «πραγματικός», εξηγώντας πως αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και κατανοητά, ακόμα κι αν είναι δύσκολο να τα αγνοήσει κανείς.

Η Χίλαρι Νταφ και ο Μάθιου Κόμα έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, ενώ η ηθοποιός έχει ακόμα έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μάικ Κόμρι.