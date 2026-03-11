Η Έλι Γκούλντινγκ έγινε ξανά μητέρα! Η πρώτη φωτογραφία της κόρης της

Η τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της - πρώτο με τον σύντροφό της, Μπο Μίνιαρ.

Μια πολύ ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε στα social media η Έλι Γκούλντινγκ, καθώς έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η τραγουδίστρια απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι με τον Μπο Μίνιαρ, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Κάσπαρ Τζόπλινγκ, με τον οποίο έχουν ήδη έναν γιο τεσσάρων ετών, τον Άρθουρ.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του μωρού της, η Έλι Γκούλντινγκ έγραψε: «Την Παρασκευή γέννησα ένα όμορφο και υγιές κοριτσάκι. Είμαστε εντελώς ξετρελαμένοι μαζί της. Ήταν ταιριαστό που πέρασα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μαζί της και με την απίστευτη γυναικεία ομάδα στο St Mary’s, που παρείχε σε εμένα και το μωρό μου εξαιρετική φροντίδα και καλοσύνη. Θα νιώθω πάντα δέος για τις μαίες», έγραψε αρχικά.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την τραγουδίστρια, αφού ένα νέο και γεμάτο ευτυχία κεφάλαιο ανοίγεται μπροστά της. Τόσο η ίδια και ο σύντροφός της όσο και ο γιος της περίμεναν πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Όπως γράφει, «αυτή η προσθήκη στην οικογένειά μου με γεμίζει τόση χαρά, ειδικά καθώς ο Άρθουρ είναι τόσο χαρούμενος που γίνεται μεγάλος αδελφός για αυτόν τον μικρό άγγελο».

Σε επόμενη ανάρτηση, η Έλι Γκούλντινγκ δημοσίευσε μια σοκολατένια τούρτα, η οποία έγραφε «καλώς ήρθες μικρή αδερφή» εκ μέρους του 4χρονου γιου της.

Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει δημόσια την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Δεκέμβρη, μόλις τρεις μήνες μετά τη γνωστοποίηση της σχέσης της με τον Μπο Μίνιαρ, τον Σεπτέμβριο του 2025.

