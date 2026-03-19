Πόσο εύκολο ήταν τελικά να φορέσει αυτό το, κατά τα άλλα, εντυπωσιακό φόρεμα;

Αν υπήρξε μια εμφάνιση που ξεχώρισε (και συζητιέται ακόμη) από το κόκκινο χαλί των Oscars 2026, αυτή ήταν σίγουρα της Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε μια λευκή strapless δημιουργία υψηλής ραπτικής από τον οίκο Giorgio Armani Privé, η οποία αρχικά έδινε την εντύπωση ενός minimal κλασικού φορέματος ωστόσο ένα twist το μετέτρεπε αμέσως σε μια τολμηρή και sexy επιλογή.

Το φόρεμα διέθετε τολμηρά, διάφανα cut-outs, τα οποία άφηναν να φανεί ένα εντυπωσιακό layer από sheer, με λαμπερές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα ήταν μια πιο τολμηρή εκδοχή του κλασικού που συνδύαζε τη θηλυκότητα με μια πιο fashion-forward προσέγγιση.

Η Γκουίνεθ Πάτλροου αποκάλυψε ότι «ράφτηκε» στο φόρεμα των Oscars 2026, και δεν μπορούσε να πάει... ούτε στην τουαλέτα

Παρά τη φαινομενική απλότητα του φορέματος, η ίδια η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι η διαδικασία για να το φορέσει ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Σε backstage στιγμιότυπα που μοιράστηκε μέσω της Goop, η ηθοποιός εξήγησε ότι το φόρεμα ήταν τόσο εφαρμοστό και περίτεχνα κατασκευασμένο που χρειάστηκε κυριολεκτικά να «ραφτεί» μέσα σε αυτό.

Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, παραδέχτηκε πως αυτή η επιλογή είχε και πρακτικές δυσκολίες, καθώς για όσο παρέμενε στην εκδήλωσε δεν μπορούσε να πάει καν στο μπάνιο.



Καταλαβαίνεις λοιπόν πως, ακόμη κι αν μια εμφάνιση φαίνεται εντυπωσιακή και λαμπερή από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πολλές φορές δεν είναι και τόσο διασκεδαστική – τουλάχιστον από τη δήλωση αυτή της Πάλτροου αυτό φάνηκε.