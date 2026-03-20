Είδαμε τη Σκάρλετ Γιόχανσον χωρίς μακιγιάζ. Και είναι ακόμα πιο όμορφη

Ο φακός απαθανάτισε τη Σκάρλετ Γιόχανσον χωρίς ίχνος μακιγιάζ στα γυρίσματα της νέας ταινίας της και οι φωτογραφίες “μιλούν” από μόνες τους.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής, αρνούμενη τις ταμπέλες που ανά διαστήματα της έχουν φορέσει. Η ομορφιά της είναι αδιαμφισβήτητη, όμως τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εκεί. Η ηθοποιός προτιμά να εστιάζει στα ουσιώδη της ζωής, να ασχολείται συνεχώς με την αυτοεξέλιξή της - είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο - και να μεγαλώνει με γνώμονα τις ανάγκες της και όχι τις προσδοκίες του κόσμου.

Αυτή την περίοδο, η Σκάρλετ Γιόχανσον βρίσκεται σε γυρίσματα για την καινούργια ταινία της, η οποία θα αποτελεί μια ανανεωμένη εκδοχή του «Εξορκιστή» και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 2027. Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός του Entertainment Tonight απαθανάτισε τόσο την ίδια όσο και τον συμπρωταγωνιστή της, Τσιούετελ Έτζιοφορ, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου είχε στηθεί ένα από τα σετ γυρισμάτων.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον χωρίς ίχνος μακιγιαζ

Η ηθοποιός φορά ένα ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι, ένα μπορντό πουκάμισο, αθλητικά παπούτσια και ένα καρό παλτό. Τα μαλλιά της είναι ίσια, ενώ δεν έχει ίχνος μακιγιάζ. Μπορεί στον κόσμο της ομορφιάς η μία τάση στο μακιγιάζ να αντικαθιστά την άλλη, όμως η φυσική ομορφιά είναι πάντα εκείνη που θα κερδίζει. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και η νέα εμφάνιση της Σκάρλετ Γιόχανσον. Είτε πρόκειται για τις ανάγκες του ρόλου της είτε βρισκόταν στην προετοιμασία, οφείλουμε να ομολογήσουμε πως είναι απλά υπέροχη ακριβώς όπως είναι: χωρίς μακιγιάζ, χωρίς φίλτρα, χωρίς photoshop.

«Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, της οποίας οι ερμηνείες είναι πάντα καθηλωτικές και ρεαλιστικές. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συμμετέχει σε αυτόν τον "Εξορκιστή"», είχε δηλώσει τον περασμένο Νοέμβριο ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μάικ Φλάναγκαν, εκφράζοντας τη χαρά του για τη συνεργασία τους.

Η αλήθεια είναι, πως το Χόλιγουντ έχει αρχίσει να μας ξαφνιάζει ευχάριστα εδώ και κάποιο καιρό, αφού όλο και περισσότερες celebrities δεν διστάζουν να αφαιρέσουν το μακιγιάζ τους και να εμφανιστούν μπροστά στον φακό, όπως είναι στην καθημερινότητά τους. Και προφανώς, αυτό μας αρέσει πολύ. Σε μια εποχή, όπου η εικόνα συχνά φιλτράρεται και τελειοποιείται σε υπερβολικό βαθμό, τέτοιες εμφανίσεις λειτουργούν σχεδόν απελευθερωτικά, υπενθυμίζοντας ότι η αυθεντικότητα μπορεί να είναι εξίσου – αν όχι περισσότερο – γοητευτική από την επιτηδευμένη τελειότητα. Ίσως τελικά αυτή η στροφή να μην αποτελεί απλώς μια παροδική τάση, αλλά ένα μικρό βήμα προς μια πιο ρεαλιστική και ανθρώπινη προσέγγιση της ομορφιάς στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.