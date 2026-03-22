Η ηθοποιός Αμάντα Πιτ διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος

Η 54χρονη ηθοποιός μίλησε για τους τελευταίους, ιδιαίτερα δύσκολους, μήνες της ζωής της, αναφερόμενη στη διάγνωσή της με καρκίνο, αλλά και τις σημαντικές απώλειες.

Η Αμάντα Πιτ αποκάλυψε πρόσφατα στο The New Yorker, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε στις σοβαρές οικογενειακές απώλειες που κλήθηκε να διαχειριστεί. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως όλα αυτά τα χρόνια έκανε προληπτική παρακολούθηση μέχρι που μια εξέταση ρουτίνας οδήγησε στην έγκαιρη διάγνωση.

Αναφερόμενη σε αυτή τη στιγμή της ζωής της, η Αμάντα Πιτ είπε: «Για πολλά χρόνια, μου έλεγαν ότι έχω πυκνούς μαστούς - όχι ως κομπλιμέντο αλλά ως προειδοποίηση ότι απαιτούσαν συχνότερη παρακολούθηση. Κάθε έξι μήνες επισκεπτόμουν μαστολόγο χειρουργό γιατρό». Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εξέτασης, εντοπίστηκε ένας ασυνήθιστος όγκος, που οδήγησε στη διάγνωση με καρκίνο του μαστού.

Η Αμάντα Πιτ διαγνώστηκε με καρκίνο τον Αύγουστο του 2025

Η Αμάντα Πιτ αντιμετώπισε την ασθένεια παράλληλα με τη φροντίδα των γονιών της, που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η μητέρα της πάλευε με τη νόσο του Πάρκινσον, ενώ ο πατέρας της απεβίωσε ξαφνικά σε μια περίοδο, που οι γιατροί τη συμβούλευαν να επικεντρωθεί στην υγεία και τη θεραπεία της.

Η ηθοποιός περιέγραψε συγκινημένη τις τελευταίες στιγμές με τη μητέρα της, λέγοντας πως «Η μορφίνη άργησε να δράσει και εκείνη φαινόταν ανήσυχη, κοιτώντας το ταβάνι. Πλησίασα στο κρεβάτι της για να βρίσκομαι στο ύψος των ματιών της. Όταν συναντηθήκαμε με τα βλέμματα, ησύχασε, και για αρκετά λεπτά απλώς καθίσαμε κοιτώντας η μία την άλλη, μοιραζόμενες σιωπηλά αυτή τη στιγμή».

Τα καλά νέα για την Αμάντα Πιτ είναι πως ο όγκος της μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα με θεραπεία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επιθετικός, κάτι που την έκανε να νιώσει πιο ασφαλής για την υγεία της. Αργότερα, όταν εντοπίστηκε μια δεύτερη μάζα στον ίδιο μαστό, διαπιστώθηκε ότι ήταν καλοήθης και δεν χρειαζόταν ούτε χημειοθεραπεία ούτε διπλή μαστεκτομή, χαρίζοντάς της ακόμη περισσότερη ανακούφιση και ηρεμία.

Να σημειωθεί, πως η ηθοποιός είναι μητέρα τριών παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Ντέιβιντ Μπένιοφ.

