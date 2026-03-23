O Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε το ασυνήθιστο πράγμα που κάνει ο Τομ Κρουζ στα γυρίσματα

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μοιράστηκε μια άγνωστη πληροφορία για τον Τομ Κρουζ, επιβεβαιώνοντας τον άψογο επαγγελματισμό του.

Ο κόσμος του Χόλιγουντ είναι τόσο φανταχτερός που, μερικές φορές, τα φώτα της δημοσιότητας σε τυφλώνουν. Πλάθεις προφίλ για ανθρώπους που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, ορμώμενος απλώς από την εικόνα που έχεις στο μυαλό σου. Για τον Τομ Κρουζ έχουμε ακούσει πολλά - τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική ζωή του - όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υποκριτικής. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ωστόσο, έκανε μια αποκάλυψη για τον χολιγουντιανό σταρ που, η αλήθεια είναι, πως μας εξέπληξε.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ SXSW, στο Τέξας, ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στον Τομ Κρουζ, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στις δύο φορές που ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η πρώτη ήταν στην ταινία «Minority Report» το 2002 και η δεύτερη στο «War of the Worlds», το 2005. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ποιο στοιχείο του Τομ Κρουζ τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα, κατατάσσοντάς τον στη λίστα με τους καλύτερους επαγγελματίες στον χώρο.

O Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε εντυπωσιαστεί από τον επαγγελματισμό του Τομ Κρουζ

«Ο Τομ Κρουζ εμφανιζόταν κάθε πρωί στο πλατό, όταν πήγαινα και εγώ. Ερχόταν πριν από το συνεργείο, έτσι μερικές φορές ήταν στο πλατό γύρω στις 6:30 το πρωί», σχολίασε αρχικά ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, μη κρύβοντας τη χαρά και την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που είχε λάβει τότε ο Τομ Κρουζ. Μάλιστα, αποκάλυψε πως και στις δύο ταινίες ο ηθοποιός επέμενε να πάει στο γύρισμα την ίδια ώρα με τον σκηνοθέτη, ώστε να έχουν μπροστά τους όλο τον χρόνο για να βγάλουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παραδέχθηκε πως «ήταν πράγματι χρήσιμο για εμένα».

Τον περασμένο Μάιο, ο Τομ Κρουζ είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο People, λέγοντας πως απολαμβάνει να διευρύνει τις γνώσεις του και να αποκτά συνεχώς νέες ικανότητες. Ο λόγος; Φυσικά, η δουλειά του. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μόνο έτσι νιώθει να εξελίσσεται και να γίνεται καλύτερος στην τέχνη του. «Θα μάθω μια δεξιότητα και γνωρίζω πως θα την χρησιμοποιήσω σε μια ταινία. Εκπαιδεύομαι συνεχώς», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Από τα μαθήματα πιάνου και χορού μέχρι την πτώση με αλεξίπτωτα ή το να μάθει να οδηγάει αεροπλάνο και ελικόπτερο, ο Τομ Κρουζ δεν σταματά πουθενά. Ο ηθοποιός ενστερνίζεται την άποψη, πως η τέχνη δεν έχει όρια και έτσι δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία για μάθηση και γνώση.