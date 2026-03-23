Κάρι Αν Φλέμινγκ: Πέθανε η ηθοποιός του Supernatural στα 51 της

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ, η Καναδή ηθοποιός γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «iZombie» και «Supernatural», άφησε την τελευταία πνοή της σε ηλικία 51 ετών. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο συνάδελφος και συμπρωταγωνιστής της στο «Supernatural», Τζιμ Μπίβερ, σε δήλωσή του στο Variety. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η Κάρι Αν Φλέμινγκ «έφυγε» από τη ζωή, μετά από επιπλοκές του καρκίνου του μαστού στις 28 Φεβρουαρίου.

Η είδηση του θανάτου της Κάρι Αν Φλέμινγκ σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, ιδιαίτερα στους συναδέλφους και τους θαυμαστές της που την είχαν αγαπήσει μέσα από τις εμφανίσεις της στη μικρή οθόνη. Ο Τζιμ Μπίβερ εξέφρασε δημόσια τη συγκίνησή του, κάνοντας λόγο για μια ταλαντούχα και ζεστή προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Carrie Anne Fleming, the Canadian actress known for her roles in horror productions such as “iZombie” and “Supernatural,” has died at 51. https://t.co/Aum2E8dJ5V pic.twitter.com/SaoM0kEOOJ — Variety (@Variety) March 22, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας της, καθώς η οικογένειά της επιθυμεί διακριτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η απώλειά της έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές την αποχαιρετούν με μηνύματα αγάπης και σεβασμού.

Ποια ήταν η Κάρι Αν Φλέμινγκ

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ ήταν Καναδή ηθοποιός που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές και παραγωγές. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμμετείχε σε πλήθος τηλεοπτικών παραγωγών και ταινιών, χτίζοντας σταθερά μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Η Κάρι Αν Φλέμινγκ αφήνει πίσω της ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο και την εικόνα μιας δημιουργικής και αφοσιωμένης ηθοποιού, που συνέβαλε με τον τρόπο της στον κόσμο της τηλεόρασης.