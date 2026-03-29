Η Σιένα Μίλερ εξηγεί, πως η μητρότητα στα 40 είναι καλύτερη από τα 30 - “Ξέρεις πλέον ποια είσαι”

Η Σιένα Μίλερ, σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη μητρότητα, υποστηρίζει πως το να γίνει μητέρα μετά τα 40 ήταν πολύ καλύτερη επιλογή από το να αποκτήσει παιδί στα 30. Και εξηγεί τους λόγους.

Η Σιένα Μίλερ διανύει την τρίτη εγκυμοσύνη της, συνεπώς σε μερικές εβδομάδες θα κρατάει στην αγκαλιά της το νέο μέλος της οικογένειάς της - δεύτερο με τον σύντροφό της, Όλιν Γκριν. Η ηθοποιός αποκάλυψε το χαρμόσυνο γεγονός στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στα Fashion Awards 2025. Στα 44 χρόνια της, νιώθει πιο ώριμη και έτοιμη από ποτέ να βιώσει ξανά το θαύμα της μητρότητας.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour, η Σιένα Μίλερ ρωτήθηκε γι’ αυτή την τρυφερή περίοδο που διανύει στη ζωή της, αλλά και τις διαφορετικές συνθήκες που την περιβάλλουν σε σύγκριση με την πρώτη εγκυμοσύνη στα 29 της. Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια, εξηγώντας πως η μητρότητα μετά τα 40 είναι ευκολότερη και καλύτερη σε σύγκριση με τα 30, και παρέθεσε σχετικά επιχειρήματα.

The British actor and style icon gets real about aging and being pregnant in her 40s. https://t.co/np0I2Pg9z1 — Glamour (@glamourmag) March 23, 2026

Η Σιένα Μίλερ μιλάει για τη μητρότητα στα 40, την οποία απολαμβάνει περισσότερο απ΄ όταν ήταν 30

«Ναι, είναι καλύτερη. Έχοντας αποκτήσει ένα παιδί στα 29, ένα παιδί στα 42 και ένα τώρα στα 44, μπορώ να πω πως είναι ευκολότερο, γιατί δεν έχεις πια εκείνη τη σύγκρουση μέσα σου, να νιώθεις διασπασμένη και ότι θέλεις να κάνεις χίλια δυο πράγματα ταυτόχρονα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν είμαι στο κρεβάτι από τις 9 το βράδυ με ένα βιβλίο, είμαι πια απόλυτα ευτυχισμένη. Και τώρα έχω και την δικαιολογία να το κάνω. Η ζωή βρίσκεται σε μια πιο γειωμένη, ισορροπημένη φάση», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, η Σιένα Μίλερ αναφέρθηκε στις διαφορετικές φάσεις ζωής που βρίσκεται μια γυναίκα στα 30 σε σύγκριση με τα 40. Από τις σκέψεις, τα όνειρα, τα συναισθήματα και τις προσδοκίες μέχρι τις υποχρεώσεις και τον τρόπο που διαχειρίζεται την άποψη των άλλων και την κριτική, όλα λειτουργούν με λιγότερη ένταση, περισσότερη αυτοφροντίδα και μεγαλύτερη ψυχραιμία. Η ηθοποιός παραδέχεται πως στα 30 ένιωθε να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός χαοτικού περιβάλλοντος, ενώ, πλέον, στα 40+ όλα βρίσκονται σε μια γαλήνια τάξη και σειρά.

Sienna Miller SPLASH via Ideal Image

«Νομίζω πως τα 30 είναι χαοτικά. Λες πως “θέλω να ηρεμήσω, να κατασταλάξω. Θέλω παιδιά”», εξήγησε. «Αλλά όταν φτάνεις τα 40, λες: “ξέρω λίγο καλύτερα ποια είμαι και δεν με νοιάζει ιδιαίτερα τι σκέφτονται οι άλλοι”. Είμαι ένας πολύ πιο προσγειωμένος άνθρωπος. Δεν κρίνουμε τους άντρες που κάνουν παιδιά ακόμη και στα 80 τους - γιατί λοιπόν να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση/αντίληψη για τις γυναίκες;», τονίζει η Σιένα Μίλερ και εμείς θα συμφωνήσουμε σίγουρα μαζί της.