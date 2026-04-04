Σίλο Τζολί: Κάνει το ντεμπούτο της και θυμίζει έντονα την Αντζελίνα Τζολί

Η 19χρονη Σίλο Τζολί εντυπωσιάζει στο πρώτο της μουσικό βίντεο και γίνεται viral χάρη στην τεράστια ομοιότητα με τη μαμά της, Αντζελίνα Τζολί.

Τα πρώτα της βήματα στον χώρο του κινηματογράφου φαίνεται πως κάνει η Σίλο Τζολί, τραβώντας αμέσως τα φώτα της δημοσιότητας. Το ντεμπούτο της σε μουσικό βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για την παρουσία της, αλλά κυρίως για την εντυπωσιακή της ομοιότητα με τη μητέρα της, Αντζελίνα Τζολί.

Η νεαρή χορεύτρια εμφανίζεται στο νέο μουσικό βίντεο της K-Pop τραγουδίστριας Νταγιούνγκ για το τραγούδι «What’s a girl to do», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου. Ένα σύντομο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει κύμα σχολίων, με τους χρήστες να εντοπίζουν αμέσως τη χαρακτηριστική ομοιότητα μητέρας και κόρης.

Η εμφάνιση της Σίλο στο τέλος του τρέιλερ ήταν σύντομη αλλά αρκετά δυναμική, αφήνοντας έντονη εντύπωση. Οι συγκρίσεις με την πρωταγωνίστρια του «Mr. & Mrs. Smith» δεν άργησαν να κυριαρχήσουν στο διαδίκτυο, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «είναι σαν να βλέπουν τη νεαρή Αντζελίνα Τζολί ξανά στην οθόνη».

"What's a girl to do" Official MV Teaser 1

Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί αν η Σίλο Τζολί συμμετέχει στο βίντεο ως ηθοποιός ή ως χορεύτρια, είναι ήδη γνωστό πως τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντικές δεξιότητες στον χορό. Η πορεία της στον χώρο της κίνησης και της χορογραφίας φαίνεται να εξελίσσεται σταθερά, μακριά —τουλάχιστον προς το παρόν— από την κλασική υποκριτική διαδρομή των γονιών της.

Ενδεικτικό της καλλιτεχνικής της εξέλιξης είναι το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2025 συμμετείχε ως χορογράφος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Shi Jolie, σε μια παρουσίαση μόδας της Isabel Marant σε συνεργασία με την πλατφόρμα Net-A-Porter. Στην εν λόγω εμφάνιση συνεργάστηκε με τους χορευτές Τάκο Σουζούκι και Κεόνι Ρόουζ, ενώ το μουσικό μέρος ανέλαβε η τραγουδίστρια Λουέλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σίλο έχει επιλέξει να χαράξει τη δική της πορεία, απομακρυνόμενη σε κάποιο βαθμό από τη σκιά των διάσημων γονιών της. Το 2024, μάλιστα, αποφάσισε να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, Μπραντ Πιτ, υιοθετώντας μια πιο προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Ωστόσο, οι συγκρίσεις με την Αντζελίνα Τζολί παραμένουν αναπόφευκτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι θαυμαστές εντοπίζουν ομοιότητες, είτε σε χαρακτηριστικά του προσώπου είτε σε στιλιστικές επιλογές. Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο, η Σίλο είχε εμφανιστεί με χτένισμα που παρέπεμπε ξεκάθαρα στον εμβληματικό ρόλο της μητέρας της στο «Tomb Raider».

Το ντεμπούτο της στο μουσικό βίντεο φαίνεται να αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαμόρφωση της δικής της ταυτότητας στον χώρο της ψυχαγωγίας. Το αν θα ακολουθήσει πιο ενεργά τον δρόμο της υποκριτικής ή θα συνεχίσει να εστιάζει στον χορό, μένει να φανεί.

Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη της εμφάνιση δείχνει πως η Σίλο Τζολί δεν περνά απαρατήρητη — είτε λόγω ταλέντου είτε λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητας με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.