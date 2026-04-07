Κιμ Καρντάσιαν & Λιούις Χάμιλτον επιβεβαίωσαν στο Instagram τη σχέση τους με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο (ή μήπως όχι)

It’s Instagram officially!

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον είναι ζευγάρι σε περίπτωση που δεν το είχες αντιληφθεί μέχρι σήμερα. Η επιχειρηματίας - influencer και ο οδηγός της Formula 1 συμπορεύονται τους τελευταίους μήνες και όσο κι αν δεν θέλουν να μιλήσουν δημόσια για τη σχέση τους, οι κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια επιβεβαιώνουν πως κάτι όμορφο έχει γεννηθεί ανάμεσά τους.

Μπορεί μέχρι πρότινος να μην είχαμε δει κάποια κοινή ανάρτηση στα social media, ωστόσο (και) αυτό άλλαξε πριν από μερικές ώρες, αφού ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο οδηγεί μια ακόμα πιο εντυπωσιακή - και πιθανολογούμε πανάκριβη - κατακόκκινη ferrari, έχοντας συνοδηγό τη «θαρραλέα» Κιμ Καρντάσιαν. Οι δυο τους έχουν κάνει σίγουρα πολλές βόλτες μαζί, όμως σαν και αυτή καμία.

Κιμ Καρντάσιαν - Λιούις Χάμιλτον μαζί σε βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, παρακολουθούμε την «τρελή» οδήγηση του Λιούις Χάμιλτον, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η κάμερα πλησιάζει στη θέση του συνοδηγού, όπου βρίσκεται η Κιμ Καρντάσιαν. Φορώντας ένα λευκό ζιβάγκο και έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα, η ίδια δείχνει σαστισμένη από αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία. Χαμογελώντας, ακούγεται να λέει: «Αυτό είναι τρελό». Και θα συμφωνήσουμε μαζί της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον επισκέφτηκαν το Τόκιο - εκεί από όπου είναι τραβηγμένο το βίντεο - στα τέλη Μαρτίου. Μαζί τους ήταν, μάλιστα, και τα παιδιά της influencer από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ, τα οποία έχουν γνωρίζει τον οδηγό της Formula 1 και περνούν συχνά χρόνο μαζί. Τόσο εκείνα όσο και η υπόλοιπη οικογένεια της Κιμ Καρντάσιαν τον έχουν συμπαθήσει πολύ, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People.

«Η Κιμ Καρντάσιαν είναι πολύ ενθουσιασμένη μαζί του», συνέχισε η πηγή, προσθέτοντας: «Και οι δύο έχουν φορτωμένα επαγγελματικά προγράμματα, αλλά προσπαθούν να βρίσκονται όσο πιο συχνά γίνεται. Δεν πρόκειται απλώς για κάτι χαλαρό. Χρειάζονται πολλά για να κεντρίσει κάποιος το ενδιαφέρον της και σίγουρα εκείνος την έχει γοητεύσει».

