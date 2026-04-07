Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία τελευταία στιγμή - Τι συμβαίνει με την υγεία της;

Η Lady Gaga αναγκάστηκε να ματαιώσει live εμφάνιση στον Καναδά, μετά από συμβουλή του γιατρού της: «Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε στους fans της.

Αναστάτωση προκάλεσε στους θαυμαστές της η απόφαση της Lady Gaga να ακυρώσει αιφνιδιαστικά προγραμματισμένη συναυλία της, μετά από ένα απρόσμενο, αλλά σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία, ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού της, βάζοντας σε προτεραιότητα την υγεία της, ωστόσο στενοχώρησε τους fans της, που περίμεναν πώς και πώς αυτή τη συναυλία.

Η Lady Gaga ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την τρίτη και τελευταία της εμφάνιση στο Bell Centre στο Μόντρεαλ, εξαιτίας λοίμωξης του αναπνευστικού. H pop star ήταν σωματικά καταβεβλημένη, συνεπώς ήταν αδύνατον να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας της.

Η ανακοίνωση της Lady Gaga για την ακύρωση της συναυλίας της

Σε σχετική ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι πολύ που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας, ότι δεν μπορώ να εμφανιστώ απόψε και πρέπει να ακυρώσω τη συναυλία. Παλεύω με μια λοίμωξη του αναπνευστικού τις τελευταίες ημέρες και κάνω ό,τι μπορώ για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω, αλλά η κατάστασή μου έχει επιδεινωθεί».

Στη συνέχεια εξήγησε πως η απόφαση δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά ιατρική σύσταση: «Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να μην εμφανιστώ σήμερα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σας προσφέρω την ποιότητα εμφάνισης που αξίζετε».

Η Lady Gaga δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για την ακύρωση της συναυλίας, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι το κοινό για εκείνη: «Ξέρω πόσο στενάχωρο είναι αυτό και πραγματικά δεν θα μπορούσα να νιώθω χειρότερα που σας απογοητεύω. Λυπάμαι πολύ για όλους όσοι είχαν κανονίσει να είναι εκεί και να με στηρίξουν. Το να βρίσκομαι στο Μόντρεαλ και να τραγουδώ για εσάς την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν μαγικό και βαθιά σημαντικό. Για όλους όσοι θα έρχονταν απόψε, είμαι πραγματικά συντετριμμένη και ζητώ συγγνώμη».

Στο πλαίσιο της περιοδείας Mayhem Ball Tour η τραγουδίστρια είχε προγραμματίσει τρεις εμφανίσεις στο Μόντρεαλ - αλλά η μία ακυρώθηκε. Εφόσον επανέλθει σωματικά, το tour θα συνεχιστεί κανονικά, με επόμενες στάσεις σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Η περιοδεία, που ανακοινώθηκε το 2025, επεκτάθηκε λόγω της τεράστιας επιτυχίας του άλμπουμ Mayhem, με την ίδια να δηλώνει πως θέλησε να προσφέρει μια πιο θεατρική και «ηλεκτρισμένη» εμπειρία στους fans της.

