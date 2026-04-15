Η γκάφα του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο εκτόξευσε τελικά τις πωλήσεις εισιτηρίων

Τελικά, βγήκε κάτι καλό μέσα από αυτή την απροσδόκητη “επίθεση” του Τιμοτέ Σαλαμέ, σύμφωνα με τον Άλεξ Μπιρντ - διευθύνοντα σύμβουλο της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.

Θυμάστε που ο Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με το μπαλέτο και την όπερα κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης που είχε με τον Μάθιου ΜαΚκόναχι; Ο ηθοποιός - που το όνομά του τρεντάρει στη λίστα με τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της γενιάς του - έκανε μια εντελώς απρόσμενη - και ανούσια - δήλωση, η οποία δεν άργησε να γίνει viral, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

«Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”. Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου», είχε αναφέρει, εκφράζοντας χωρίς δισταγμό την άποψή του.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ συνέβαλε στην αύξηση της φήμης της όπερας και του μπαλέτου με τη viral ατάκα του

Κι ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που τάχθηκαν κατά του και έσπευσαν να υπερασπιστούν τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην όπερα και το μπαλέτο, τα καλά νέα ήρθαν από τον Άλεξ Μπιρντ - διευθύνοντα σύμβουλο της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το People, ο ίδιος αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις τους, πως η αναφορά του Τιμοτέ Σαλαμέ σε αυτές τις τέχνες όχι μόνο δεν μείωσε τη δημοφιλία τους, αλλά για την ακρίβεια συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Όπως ισχυρίστηκε ο Άλεξ Μπιρντ, η κίνηση να καλέσει τον ηθοποιό να παρακολουθήσει από κοντά το έργο τους, σε δημόσια ανάρτηση στα social media, εκτόξευσε τη δημοτικότητα στα ύψη.

London's Royal Ballet and Opera Chief Thanks Timothée Chalamet for Helping Boost Ticket Sales: 'Cheers, Timmy!' https://t.co/KaAlLk42d9 — People (@people) April 14, 2026

Ειδικότερα, τα εκατομμύρια likes και σχόλια που συγκέντρωσε, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων. Ναι, ναι κι όμως. Ο Άλεξ Μπιρντ, λοιπόν, δεν είχε παρά να ευχαριστήσει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την ακούσια διαφήμιση, η οποία επηρέασε με απρόσμενο τρόπο τις εισπράξεις της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.