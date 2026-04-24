Νέα εμφάνιση από την Αθηνά Ωνάση - Παρευρέθηκε σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

Τρεις μήνες μετά την εμφάνιση στο Paris Fashion Week, η Αθηνά Ωνάση έκανε ακόμα μία δημόσια έξοδο.

Η Αθηνά Ωνάση για δεκαετίες ζούσε πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, αν και ο φακός συχνά στρεφόταν πάνω της. Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από την υπόλοιπη οικογένειά της, μένοντας όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη lifestyle κοινότητα. Μπορεί η προσωπική και επαγγελματική ζωή της να γινόταν τακτικά πρωτοσέλιδο, όμως εκείνη δεν απαντούσε ποτέ, κρατώντας απόσταση ασφαλείας.

Στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, η Αθηνά Ωνάση έκανε μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, προκειμένου να παρακολουθήσει το fashion show του Stephane Rolland, στηρίζοντας τη δουλειά του. Η «χρυσή» κληρονόμος πόζαρε στο κόκκινο χαλί, τραβώντας - όπως ήταν λογικό - όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η νέα εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στη Βαρκελώνη

Τρεις μήνες μετά από αυτή την πολυσυζητημένη εμφάνιση, η Αθηνά Ωνάση εξέπληξε ξανά τον τύπο. Η κόρη της Χριστίνας Ωνάση ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, ώστε να παρακολουθήσει ξανά στο show του φίλου της Stephane Rolland, δείχνοντας ξεκάθαρα την αδυναμία της στο έργο του.

La reaparición estelar de Athina Onassis en Barcelona: protagonista absoluta del desfile de Stéphane Rolland.



Η Αθηνά Ωνάση επέλεξε αυτή τη φορά ένα κόκκινο σύνολο - μια off shoulder μπλούζα και ένα παντελόνι με τελείωμα τύπου bloomers, τα οποία συνδύασε με μαύρες γόβες με στρογγυλή μύτη και 3D φιόγκο. Το μακιγιάζ της ήταν σε nude αποχρώσεις, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν ανέμελα στους ώμους της. Ως πανωφόρι επέλεξε να κρατήσει ένα ασορτί κόκκινο σακάκι.

Η επίδειξη του Stephane Rolland στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της Barcelona Bridal Fashion Week 2026, είχε έντονο νυφικό αλλά και haute couture χαρακτήρα, καθώς παρουσίασε περίπου 80 δημιουργίες - από bridal looks μέχρι εντυπωσιακά βραδινά φορέματα. Η συλλογή συνδύαζε εμβληματικά σχέδια από το αρχείο του με νέες δημιουργίες ειδικά σχεδιασμένες για το show, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική αισθητική του που «παντρεύει» την αρχιτεκτονική με τη μόδα μέσα από όγκους, δυναμικές γραμμές και πολυτελή υλικά.