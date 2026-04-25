«Δεν μπορείς να σκηνοθετήσεις άντρες» - Η ατάκα που εξόργισε την Ελίζαμπεθ Μπανκς

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς μίλησε για τα στερεότυπα που αντιμετώπισε στο Χόλιγουντ, αποκαλύπτοντας ότι της είχαν πει πως ως γυναίκα δεν μπορεί να σκηνοθετήσει άντρες ηθοποιούς.

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς δεν δίστασε να μιλήσει για τις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε στη βιομηχανία του θεάματος, αποκαλύπτοντας ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αναδεικνύει τις έμφυλες διακρίσεις στο Χόλιγουντ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή The Kelly Clarkson Show, η ηθοποιός και σκηνοθέτις εξήγησε πως, όταν αποφάσισε να περάσει πίσω από την κάμερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με υποτιμητικά σχόλια.

«Μου είπαν ξεκάθαρα ότι δεν μπορώ να σκηνοθετήσω άντρες, γιατί δεν θα με ακολουθήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η ίδια δεν άφησε τέτοιες απόψεις να την αποθαρρύνουν. Αντιθέτως, φρόντισε να αποδείξει στην πράξη ότι οι ικανότητες δεν καθορίζονται από το φύλο.

Ως παράδειγμα, ανέφερε τη συνεργασία της με τον Ρέι Λιότα, έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, γνωστό για τον ρόλο του στην ταινία Τα Καλά Παιδιά. «Τον σκηνοθέτησα και νομίζω ότι τα πήγα εξαιρετικά», είπε με αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία αυτή διέψευσε τα στερεότυπα.

Η Μπανκς έχει υπογράψει τη σκηνοθεσία μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών, όπως το Pitch Perfect 2, το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά και το Charlie’s Angels και το Cocaine Bear. Παρά την επιτυχία ορισμένων έργων της, η ίδια έχει εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή της για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τη δουλειά της, ιδιαίτερα στην περίπτωση του «Charlie’s Angels».

Όπως εξήγησε, η ταινία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «γυναικεία» ή «φεμινιστικό μανιφέστο», κάτι που –κατά τη γνώμη της– περιόρισε τόσο το κοινό όσο και την ίδια ως δημιουργό. «Δεν υπήρχε κάποια τέτοια ατζέντα από μένα. Απλώς αγαπούσα το franchise», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η αφήγηση γύρω από την ταινία διαμορφώθηκε από τα media και όχι από την ίδια.

Η εμπειρία αυτή την οδήγησε να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι για έναν δημιουργό να ελέγξει την εικόνα του έργου του. «Χάνεις τον έλεγχο της αφήγησης και βλέπεις πώς τα μέσα μπορούν να παρουσιάσουν κάτι με τον δικό τους τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι συχνά η ιδιότητά της ως γυναίκα σκηνοθέτιδας επισκίαζε όλα τα υπόλοιπα.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να παρέμβει ακόμη και στη στρατηγική προώθησης της ταινίας, ζητώντας να απευθυνθεί και σε ανδρικό κοινό. «Δεν είναι μόνο για γυναίκες», τόνισε, αναφερόμενη σε προτάσεις marketing που στόχευαν αποκλειστικά σε γυναικείο κοινό.

Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, η Μπανκς παραμένει αποφασισμένη. Όταν η παρουσιάστρια Κέλι Κλάρκσον τη ρώτησε αν τέτοιες εμπειρίες της δίνουν επιπλέον κίνητρο, εκείνη απάντησε χωρίς δισταγμό: «Φυσικά».