Χαμόγελο με… ασημένιες καρδούλες και vintage Gucci μαγιώ - Το νέο fashion statement της Κάιλι Τζένερ

Η Κάιλι Τζένερ εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά με το στιλ της, συνδυάζοντας ένα vintage μαγιό Gucci από το 2010 με πρωτότυπα ασημένια grills σε σχήμα καρδιάς. Το αποτέλεσμα; Ένα statement look που παντρεύει τη νοσταλγία με τις σύγχρονες τάσεις.

Η Κάιλι Τζένερ ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα — και αυτή τη φορά το έκανε με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό συνδυασμό μόδας και beauty. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η 28χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό ολόσωμο μαγιό Gucci, το οποίο συνδύασε με ένα εξίσου ασυνήθιστο αξεσουάρ: ασημένια grills σε σχήμα καρδιάς.

Το μαγιό δεν είναι απλώς ένα ακόμη designer κομμάτι. Πρόκειται για ένα archival σχέδιο από τη συλλογή άνοιξη 2010 του οίκου, σχεδιασμένο από τη Frida Giannini, τότε καλλιτεχνική διευθύντρια του brand. Η συγκεκριμένη δημιουργία είχε χαρακτηριστεί από τη Vogue ως «glam, αθλητική και σχεδόν sci-fi», ενώ θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες δουλειές της Giannini.

Η Κάιλι, γνωστή για την αγάπη της στα vintage κομμάτια υψηλής ραπτικής, κατάφερε να αναδείξει το συγκεκριμένο μαγιό με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο. Το strapless σχέδιο με τα cutouts και τα μεταλλικά στοιχεία αποκτά νέα ζωή μέσα από το styling της, αποδεικνύοντας ότι η μόδα είναι —πάνω απ’ όλα— επαναπροσδιορισμός.

Αυτό που έκλεψε, ωστόσο, την παράσταση ήταν το χαμόγελό της. Τα heart-shaped silver grills, που καλύπτουν δύο δόντια, έρχονται να συμπληρώσουν το look με έναν playful αλλά και edgy τρόπο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Jenner πειραματίζεται με τέτοιου είδους κοσμήματα. Από την εποχή του “King Kylie” μέχρι σήμερα, τα dental accessories αποτελούν μέρος της αισθητικής της ταυτότητας.

IG @kyliejenner

Σε άλλη πρόσφατη ανάρτηση, η ίδια είχε ποζάρει μπροστά από τη συλλογή της με τσάντες Hermès, η οποία περιλαμβάνει σπάνια και πανάκριβα κομμάτια — όπως μια Himalaya crocodile bag με διαμάντια, που είχε πουληθεί σε δημοπρασία του Christie's για πάνω από 214.000 δολάρια.

Το trend των grills φαίνεται πως έχει ήδη υιοθετηθεί από όλη την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ. Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν, North West, εμφανίστηκε πρόσφατα με “shark tooth” grills, ενώ η ίδια η Kim έχει στο παρελθόν φορέσει εντυπωσιακές εκδοχές με πολύτιμους λίθους.

Η Κάιλι, ωστόσο, επιλέγει αυτή τη φορά μια πιο «διακριτική» εκδοχή — όσο διακριτικά μπορεί να είναι τα μεταλλικά δόντια — δίνοντας έμφαση στο στιλ και όχι στην υπερβολή.