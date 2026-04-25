Ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner -Ντε Νίρο, Κόπολα, Λάνθιμος στην πρώτη γραμμή

Η προτεινόμενη συγχώνευση-μαμούθ μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του θεάματος.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η επικείμενη συγχώνευση ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery, μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Παρά το γεγονός ότι οι μέτοχοι της δεύτερης ενέκριναν συντριπτικά τη συμφωνία, η μάχη μόνο τελειωμένη δεν θεωρείται.

Αντίθετα, η αντίσταση εντείνεται. Μια ανοιχτή επιστολή που κυκλοφόρησε πρόσφατα συγκέντρωσε ήδη 4.194 υπογραφές – αριθμός που αυξάνεται διαρκώς από τις 13 Απριλίου, όταν ξεκίνησε με περίπου 1.000. Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται κορυφαίες προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως ο Robert De Niro, η Sofia Coppola και η Holly Hunter, αλλά και δεκάδες άλλοι βραβευμένοι ή υποψήφιοι για Όσκαρ καλλιτέχνες.

Η λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας εντυπωσιάζει με τη δυναμική της, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως η Florence Pugh, ο Pedro Pascal, ο Joaquin Phoenix, η Kristen Stewart και ο David Fincher, μεταξύ πολλών άλλων. Συνολικά, περισσότεροι από 75 υπογράφοντες έχουν βραβευτεί ή προταθεί για Όσκαρ, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της αντίδρασης.

Στην επιστολή τους, οι δημιουργοί εκφράζουν την «κατηγορηματική τους αντίθεση» στη συγχώνευση, προειδοποιώντας ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση της ήδη περιορισμένης αγοράς των media. Όπως επισημαίνουν, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει τις ευκαιρίες για δημιουργούς, να περιορίσει τις θέσεις εργασίας στον κλάδο και να αυξήσει το κόστος για το κοινό, ενώ παράλληλα θα μειώσει την ποικιλία περιεχομένου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να περιοριστεί ο αριθμός των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μόλις τέσσερα – μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τους επικριτές, θα πλήξει σοβαρά τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

Παράλληλα με την επιστολή, διοργανώθηκαν διαδηλώσεις έξω από τα κεντρικά γραφεία της Warner Bros. Discovery στη Νέα Υόρκη, ενώ προγραμματίστηκαν και κινητοποιήσεις στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στους ρυθμιστικούς φορείς που καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη συμφωνία.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, με Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως η Elizabeth Warren και ο Cory Booker, να εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους. «Η συγχώνευση δεν έχει κριθεί ακόμη. Πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη», δήλωσε η Γουόρεν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών προσφυγών.

Καθώς η συμφωνία αναμένει την έγκριση ρυθμιστικών αρχών σε ΗΠΑ και Ευρώπη, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο.