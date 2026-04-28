Ζαχάρα Τζολί: «Η μητέρα μου είναι η πιο ανιδιοτελής γυναίκα» – Η δημόσια εξομολόγηση για την Αντζελίνα Τζολί

Η κόρη της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, μίλησε ανοιχτά για την ιδιαίτερη σχέση που τη συνδέει με τη μητέρα της, αλλά και για τις προκλήσεις του να μεγαλώνει κανείς υπό το διαρκές βλέμμα της δημοσιότητας.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα, στο πλαίσιο ενός mother-daughter brunch του οργανισμού Pearls of Purpose Foundation, η μεγαλύτερη κόρη της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ πήρε τον λόγο και συγκίνησε το κοινό με την ειλικρίνειά της. Η 21χρονη Ζαχάρα, η οποία ολοκληρώνει τις σπουδές της στην ψυχολογία και τα παιδαγωγικά στο Spelman College, μίλησε για τον μοναδικό δεσμό που έχει με τη μητέρα της.

«Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω σήμερα για την αξία της σχέσης μητέρας-κόρης, ένιωσα πως ήταν δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις», ανέφερε αρχικά. «Όχι επειδή δεν εκτιμώ αυτή τη σχέση, αλλά γιατί εγώ και η μητέρα μου έχουμε μια μοναδική, σχεδόν συγγενική ψυχικά σχέση, που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια».

Η τρυφερή εξομολόγηση της Ζαχάρα Τζολί - Πι για τη μητέρα της, Αντζελίνα Τζολί

Η Ζαχάρα συνέχισε, τονίζοντας πως ο δεσμός τους βασίζεται στην αγάπη και στις αξίες που της μετέδωσε η μητέρα της από πολύ μικρή ηλικία. «Η αγάπη μας είναι κάτι που χτίστηκε. Με υιοθέτησαν, όταν ήμουν 6 μηνών και βρέθηκα δίπλα σε μερικούς από τους πιο ξεχωριστούς και στοργικούς ανθρώπους ως αδέλφια, με μια μητέρα που μας μεγάλωσε δίνοντάς μας αξίες όπως το να βοηθάμε τους άλλους, να είμαστε ευγενικοί και να προσπαθούμε συνεχώς να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτές οι αξίες μπορεί να ακούγονται απλές, όμως σε έναν κόσμο όπου η καλοσύνη συχνά παραβλέπεται και η προσφορά προς τους άλλους έχει κόστος, νιώθω ευγνωμοσύνη που είχα ένα πρότυπο να μου δείξει τι σημαίνει να είσαι ένας σωστός άνθρωπος».

Η Ζαχάρα δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη μητέρα της, περιγράφοντάς τη σχεδόν σαν υπερηρωίδα. «Είναι η πιο ανιδιοτελής, στοργική και γεμάτη κατανόηση γυναίκα που έχω την τύχη να αποκαλώ μητέρα μου», δήλωσε.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες που συνοδεύουν τη δημόσια ζωή της οικογένειάς τους, υπογράμμισε: «Από νωρίς συνειδητοποίησα ότι θα ήταν δύσκολο να εντάξω τη μητέρα και την οικογένειά μου σε αυτούς τους κόσμους χωρίς να μπορώ να μοιραστώ άμεσα τις επιπτώσεις». Και πρόσθεσε: «Με τη δημόσια ζωή που ζούμε, είναι δύσκολο να βρούμε αυτές τις ιδιαίτερες και προσωπικές στιγμές χωρίς να μας κατακλύζουν τα πολλά βλέμματα που είναι στραμμένα πάνω μας».

Παρά τις δυσκολίες, όπως εξήγησε, η μητέρα της παραμένει πάντα παρούσα στη ζωή της και ενδιαφέρεται ουσιαστικά για όσα της συμβαίνουν. «Αυτό δεν εμπόδισε ποτέ τη μητέρα μου από το να δείχνει ενδιαφέρον για όλα όσα μαθαίνω μέσα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας στο Spelman, κάνοντας πολλές εύλογες ερωτήσεις για τη φοιτητική μου ζωή και τις εμπειρίες μου», σημείωσε. «Η οικογένειά μου αγκαλιάζει το καινούργιο και προσπαθεί να κατανοήσει αυτές τις σημαντικές πτυχές της ζωής μου καθώς μοιράζομαι τις εμπειρίες μου».

Η Ζαχάρα ανέφερε ακόμα, πως το ανθρωπιστικό έργο της μητέρας της την έχει επηρεάσει βαθιά, ενώ ως μεγαλύτερη αδελφή συχνά αναλάμβανε έναν ρόλο «δεύτερης μητέρας». «Λάτρευα να φροντίζω τα μικρότερα αδέλφια μου και να αντικατοπτρίζω τη φροντίδα και τη συμπόνια που μας έδειχνε η μητέρα μας», είπε.

Μιλώντας για τη δική της πορεία, εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποστήριξη και καθοδήγηση νέων κοριτσιών, έχοντας ήδη αναλάβει ηγετικούς ρόλους κατά τη διάρκεια των σπουδών της. «Στην πορεία των σπουδών μου, έχω δει τη χαρά αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την καθοδήγηση και τη σημασία των θετικών προτύπων», ανέφερε. «Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φτάνουμε εκεί που φτάνουμε μόνοι μας».

Κλείνοντας την ομιλία της, απευθύνθηκε συγκινημένη στη μητέρα της, λέγοντας: «Θυμάμαι ένα απόσπασμα που είχα δει πριν από χρόνια, το οποίο έλεγε: “Είμαι μια δυνατή γυναίκα γιατί μια δυνατή γυναίκα με μεγάλωσε”». Και κατέληξε: «Σε ευχαριστώ, μαμά».

