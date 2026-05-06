Ρέμπελ Γουίλσον: Καλωσόρισε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τη σύζυγό της

Η Αυστραλιανή ηθοποιός ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Μια πολύ ευχάριστη είδηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της η Ρέμπελ Γουίλσον, ανακοινώνοντας πως μαζί με τη σύζυγό της, Ραμόνα Αγκρούμα, υποδέχτηκαν στη ζωή τους το δεύτερο παιδί τους. Η Αυστραλιανή ηθοποιός αποκάλυψε το χαρμόσυνο γεγονός, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους, η οποία έχει το όνομα «Ρόουζ Εστέλ».

«Είμαστε υπερήφανες που ανακοινώνουμε τη γέννηση της δεύτερης κόρης μας, Ρόουζ Εστέλ! Τι υπέροχη ευλογία να έχουμε ακόμα ένα μικρό κορίτσι. Από τις 4 Μαΐου, είμαστε πλέον τέσσερις. Η Ραμόνα και εγώ νιώθουμε απίστευτα ευγνώμονες και ευλογημένες που μεγαλώνουμε την οικογένειά μας, ευχαριστούμε όλους για τις ευχές σας», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, μη κρύβοντας τη χαρά της για την άφιξη του νέου μέλους.

Να θυμίσουμε, πως τον Δεκέμβριο του 2025, η Ραμόνα Αγκρούμα είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στα social media, ανεβάζοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG μερικά στιγμιότυπα από το υπερηχογράφημα. Λίγο καιρό αργότερα, η Ρέμπελ Γουίλσον είχε επιβεβαιώσει ότι περιμένουν το δεύτερο μωρό τους κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής της.

Η Ρέμπελ Γουίλσον και η Ραμόνα Αγκρούμα είναι μαζί από τα τέλη του 2021. Τον Ιούνιο του 2022 δημοσιοποίησαν τον δεσμό τους στο Instagram. Τον Νοέμβριο του 2022 απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στη Disneyland. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Σαρδηνία.



