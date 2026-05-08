Μπόνι Τάιλερ: Μεγάλη ανησυχία για την υγεία της - Βρίσκεται σε τεχνητό κώμα

Η 76χρονη καλλιτέχνιδα δίνει τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή της.

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την Μπόνι Τάιλερ, αφού βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. Η 76χρονη ερμηνεύτρια του «Total Eclipse of the Heart» μεταφέρθηκε προ ημερών στο νοσοκομείο με διάτρηση εντέρου και οι γιατροί έκριναν, ότι πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Για αρκετά 24ωρα, η κατάστασή της ήταν σταθερή, ωστόσο από χθες τα δεδομένα άλλαξαν. Η υγεία της επιδεινώθηκε, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά της.

«Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, μετά από επέμβαση στο έντερο», ανέφερε δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας Correio da Manha χθες, Πέμπτη 7/5, σημειώνοντας πως έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ και αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα. «Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας», συμπλήρωνε το άρθρο.

Bonnie Tyler, 74, 'is in an induced coma after her condition deteriorated following emergency bowel surgery in Portugal' https://t.co/lkq4qepSUV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 7, 2026

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την υγεία της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, οι οποίοι περιμένουν κάποια αντίδραση του οργανισμού της. Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου και έκτοτε δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι θεράποντες γιατροί δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία πρόβλεψη.

Μερικές ημέρες πριν, μετά τη διαρροή της είδησης πως η τραγουδίστρια νοσηλεύεται, εκπρόσωπός της προέβη σε δημόσια δήλωση, αναφέροντας πως «με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν με αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

