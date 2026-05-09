Αντριάνα Λίμα: Ποζάρει για πρώτη φορά με τις κόρες της - «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Στο πλάι της μητέρας τους φωτογραφίστηκαν η Βαλεντίνα και η Σιένα στην καμπάνια της Victoria's Secret για τη Γιορτή της Μητέρας, σηματοδοτώντας το επαγγελματικό ντεμπούτο των κοριτσιών της.

Η Αντριάνα Λίμα βρίσκεται και πάλι μπροστά στους φακούς για λογαριασμό της Victoria's Secret, αυτή τη φορά όμως με δύο πολύ ξεχωριστές παρτενέρ: τις δύο κόρες της, Βαλεντίνα 16 ετών και Σιένα 13 ετών. Το διάσημο βραζιλιάνικο μοντέλο, που συνεργάζεται με τη γνωστή εταιρεία εσωρούχων από το 1999, μοιράστηκε τη χαρά της για αυτή την εμπειρία σε δηλώσεις της στο περιοδικό PEOPLE.

Η νέα καμπάνια της Victoria's Secret, με τίτλο Modeled After Mom, είναι αφιερωμένη στη Γιορτή της Μητέρας και φέρνει μπροστά στον φακό τρεις ιστορικές φιγούρες της εταιρείας μαζί με τα παιδιά τους: την Αντριάνα Λίμα, την Έλσα Χοσκ και την Τζάσμιν Τουκς. Πίσω από τη φωτογραφική μηχανή βρέθηκε η Ζόι Γκρόσμαν, η οποία απαθανάτισε αυθόρμητες, χαλαρές στιγμές των οικογενειών.

«Ήταν σαν όνειρο, και ως μητέρα νιώθω απόλυτα ολοκληρωμένη», δήλωσε η Λίμα, εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η δυνατότητα να συνεργαστεί επαγγελματικά με τις κόρες της για πρώτη φορά. Οι δύο έφηβες έχουν ήδη βρει τον δρόμο τους: η μία ονειρεύεται μια καριέρα ως ηθοποιός και η άλλη θέλει να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας τους στο μόντελινγκ. Αυτή η φωτογράφιση αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα.

«Το να έχω αυτή την ευκαιρία, να βρισκόμαστε όλες μαζί σε μια φωτογράφιση, ήταν πραγματικά μαγικό», ανέφερε η Λίμα. «Ήταν μια μέρα που ούτε εγώ ούτε αυτές θα ξεχάσουμε ποτέ.»

Η αγαπημένη τους φωτογραφία, όπως αποκάλυψε η ίδια, είναι εκείνη όπου οι τρεις τους είναι ξαπλωμένες η μία πάνω στην άλλη σε έναν καναπέ—μια εικόνα που, όπως είπε γελώντας, αντικατοπτρίζει μια συνηθισμένη οικογενειακή σκηνή στο σπίτι τους: «Είναι σαν ένα σάντουιτς μάνας-κορών. Στο σπίτι μας είμαστε επτά άτομα και το κάνουμε αυτό όλοι μαζί, πάνω στον σύζυγό μου».

Η Λίμα απέκτησε τις δύο κόρες της από τον πρώην σύζυγό της, τον πρώην μπασκετμπολίστα Μάρκο Γιάριτς. Σήμερα είναι παντρεμένη με τον Αντρέ Λέμερς, με τον οποίο έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον τρίχρονο Σάιαν, ενώ στο σπίτι τους ζουν και τα δύο παιδιά του Λέμερς από προηγούμενη σχέση, η Μάια και ο Λούπο.

Παρά την πολυετή εμπειρία της στη βιομηχανία της μόδας, η Λίμα τόνισε ότι δεν θέλησε να καθοδηγήσει τις κόρες της κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Τις άφησε να εκφραστούν αυθόρμητα, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «ούτε εκείνες ζήτησαν συμβουλές».

«Πάντα τους λέω ότι ό,τι τις κάνει ευτυχισμένες, εγώ θα τις στηρίζω μέχρι τέλους», δήλωσε. «Έχω δει τη βιομηχανία, γνωρίζω τους πάντες, και νιώθω ασφαλής γι' αυτές. Αν δεν αλλάξουν γνώμη, ίσως κάποτε δουλέψουν μαζί. Κι αν επιλέξουν κάτι άλλο, αυτό είναι εξίσου εντάξει».

Η Αντριάνα Λίμα, που στα 18 της πάτησε για πρώτη φορά μπροστά στους φακούς της εταιρείας, βλέπει σήμερα τις κόρες της να ξεκινούν το δικό τους ταξίδι, με την ίδια να στέκεται δίπλα τους ως στήριγμα και όχι ως καθοδηγήτρια.