Όλι Σάικς: Ο τραγουδιστής των “Bring Me the Horizon” έπαθε διάσειση, όταν θεατής του πέταξε κινητό στο κεφάλι

Ο Όλι Σάικς ξεκίνησε τα “γαλλικά”, αλλά εδώ που τα λέμε, καθόλου άδικο δεν είχε.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος «Bring Me the Horizon», όταν θεατής πέταξε στον frontman το κινητό του. Ο Όλι Σάικς χτύπησε στο κεφάλι, όμως παρά τον εκνευρισμό του, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται ο τραγουδιστής να ερμηνεύει το τραγούδι «Happy Song», όταν ένα κινητό τον χτυπά στο κεφάλι, αιφνιδιάζοντάς τον. Ο ίδιος αντέδρασε έντονα, αλλά δεν τον αδικεί κανείς. «Ποιος στο διάολο πέταξε ένα κινητό στο κεφάλι μου;», ακούγεται να λέει.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Όλι Σάικς συνέχισε κανονικά το live, κάνοντας, ωστόσο, μερικές αλλαγές στο πρόγραμμα. Το συγκρότημα αφαίρεσε το τραγούδι «YOUtopia», ενώ όταν έφτασε η στιγμή να ερμηνεύει το «Drown», δεν κατέβηκε στο κοινό - όπως συνήθιζε να κάνει μέχρι πρότινος.

Η ανάρτηση του Όλι Σάικς, μετά τον τραυματισμό στη συναυλία του

Λίγες ώρες μετά τη συναυλία, αφού το βίντεο είχε ήδη διαρρεύσει στα social media, ο Όλι Σάικς προέβη σε μια διαδικτυακή ανάρτηση, θέλοντας να εξηγήσει στους θαυμαστές του τι συνέβη. «Θέλω απλώς να σας ενημερώσω ότι είμαι καλά. Το κινητό στο κεφάλι πόνεσε αρκετά και κατέληξα με μια ελαφριά διάσειση, αλλά το πρήξιμο έχει ήδη μειωθεί αρκετά», σημείωσε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Χθες το βράδυ δυσκολεύτηκα λίγο πάνω στη σκηνή, γιατί το τραγούδι πίεζε το τραύμα και με έκανε να νιώθω αποπροσανατολισμένος κατά την εμφάνιση, οπότε ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε σαν να μην είχα την ίδια ενέργεια. Εκτιμώ όσους ενδιαφέρθηκαν και ανησύχησαν για μένα. Όλα θα είναι καλά για τη σημερινή συναυλία».