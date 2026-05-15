Πιτ Ντέιβιντσον & Έλσι Χιούιτ χώρισαν πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους

Τίτλοι τέλους στη σχέση του Πιτ Ντέιβιντσον και της Έλσι Χιούιτ.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούτ δεν είναι πια μαζί. Λίγους μήνες μετά τον ερχομό της κόρης τους, ο ηθοποιός και το μοντέλο πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, όπως διαβάζουμε στη The Sun. Αφετηρία των φημών στάθηκε η ανάρτηση της Έλσι Χιούιτ αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μονογονέας στην ανατροφή του παιδιού του. Τελικά, επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον τους, ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούτ αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στη γονεϊκότητα, αφήνοντας τη σχέση τους στην άκρη. Το τελευταίο διάστημα, οι εντάσεις είχαν κουράσει και τους δύο, ενώ οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του ηθοποιού και τα ταξίδια για τις ανάγκες των γυρισμάτων μεγέθυναν την απόσταση ανάμεσά τους.

Pete Davidson and Elsie Hewitt split 5 months after welcoming baby girl: report https://t.co/2yUu7zSXJ6 pic.twitter.com/tVIue8XUT7 — New York Post (@nypost) May 14, 2026

«Ο Πιτ Ντέιβιντσον ταξίδευε τόσο πολύ για δουλειά, αλλά η Έλσι Χιούιτ λαχταρούσε περισσότερη υποστήριξη από αυτόν στο σπίτι, μετά τη γέννηση της κόρης τους», δήλωσε πηγή στο ίδιο μέσο, επιβεβαιώνοντας πως οι τριβές βάραιναν την καθημερινότητά τους. Και συμπλήρωσε: «Ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτόν, προφανώς επειδή πρέπει να δουλέψει για να βγάλει χρήματα».

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους έχουν καταφέρει να κρατήσουν καλή σχέση με στόχο να επικεντρωθούν 100% στην ανατροφή του παιδιού τους. «Το να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για συνεπιμέλεια αποτελεί προτεραιότητά τους αυτή την περίοδο», προσθέτει η πηγή.

«Όταν επιτέλους καταφέρνεις να κοιμίσεις το μωρό που ούρλιαζε για έναν υπνάκο και παίρνεις μια ανάσα και κάθεσαι μόνη σου για ένα δευτερόλεπτο, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις αναπνεύσει κανονικά εδώ και μία ώρα ή ότι δεν έχεις πάει ούτε καν τουαλέτα όλη μέρα», ήταν όσα έγραψε η Έλσι Χιούιτ σε Instagram Story, κλείνοντας με την ατάκα: «Η σιωπή είναι εκκωφαντική».

