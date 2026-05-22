Η Jessie J ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Jessie J ανακοίνωσε με χαρά πως ξεπέρασε τον καρκίνο του μαστού. Η τραγουδίστρια, που είχε μιλήσει από την αρχή ανοιχτά για τη διάγνωση και τη μάχη της με τον καρκίνο, αποκάλυψε μέσω μιας ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, πως πλέον είναι απόλυτα υγιής και έτοιμη να επιστρέψει στην κανονικότητα της καθημερινότητάς της.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο που την κράτησε μακριά από τη σκηνή και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, η Jessie J μοιράστηκε δημόσια τα ευχάριστα νέα, λέγοντας πως τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων και της μαγνητικής τομογραφίας ήταν καθαρά.

«Τα αποτελέσματα είναι εδώ και είμαι καθαρή από τον καρκίνο», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη βαθιά συγκίνηση που ένιωσε μετά τα ευχάριστα νέα. «Έκλαιγα για ώρες. Ένιωσα να εκπνέω για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο», πρόσθεσε ούσα πλέον ανακουφισμένη που αυτή η περιπέτεια υγείας έφτασε στο τέλος της.

Στο βίντεο που ανάρτησε, δεν κρύβει την αγωνία που νιώθει πριν μάθει τα αποτελέσματα. «Είμαι πραγματικά τρομοκρατημένη, δεν θα πω ψέματα», ανέφερε, ενώ λίγο αργότερα εξήγησε πως είχε «σταυρωμένα τα δάχτυλα» και έστελνε «θετική ενέργεια» κατά τη διάρκεια του ραντεβού της.

Η Jessie J είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού τον περασμένο Ιούνιο. Ο καρκίνος είναι χάλια σε κάθε μορφή του, αλλά κρατιέμαι από τη λέξη πρώιμο». Λίγους μήνες αργότερα, αναγκάστηκε να υποβληθεί και σε δεύτερη επέμβαση, με αποτέλεσμα να αναβάλει την προγραμματισμένη περιοδεία της. Παρ’ όλα αυτά, επέστρεψε στη σκηνή τον Σεπτέμβριο, τραγουδώντας ξανά για τους θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία. Σε ηλικία 8 ετών διαγνώστηκε με καρδιοπάθεια, ενώ στα 18 της υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Το 2020 είχε, επίσης, χάσει προσωρινά την ακοή της.

Σε συνέντευξή της στο Women's Health UK τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε εξομολογηθεί: «Από μικρή μου έχουν συμβεί τόσα πολλά. Πάντα είχα περίεργα προβλήματα υγείας που οι γιατροί δεν μπορούν να εξηγήσουν». Παρά τις δυσκολίες, ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν κατάφερε να τη λυγίσει: «Τίποτα δεν με έχει σπάσει», στέλνοντας το δικό της μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.