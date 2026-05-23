Aν Χάθαγουεϊ: Απαντά στις φήμες για λίφτινγκ - «Δεν έκανα καμία αισθητική επέμβαση»

H ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια, καθώς οι εικασίες γύρω από την εμφάνισή της είχαν γίνει «υπερβολικά δυνατές».

Η Aν Χάθαγουεϊ αποφάσισε να δώσει τη δική της απάντηση στις επίμονες φήμες περί αισθητικών επεμβάσεων που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια για την ίδια στο Χόλιγουντ.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η πρωταγωνίστρια του «Ο διάβολος φοράει Prada 2» μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εμφάνισή της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάνει λίφτινγκ προσώπου, παρά τα όσα υποστηρίζονται στο διαδίκτυο.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος αισθάνεται πολύ άνετα να θεωρεί ότι οι υποθέσεις του είναι γεγονότα. Κάποιες φορές είναι σωστές και κάποιες όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η Aν Χάθαγουεϊ εξήγησε ότι γενικά προτιμά να μη σχολιάζει ζητήματα που αφορούν την εξωτερική της εμφάνιση, όμως αυτή τη φορά ένιωσε πως οι φήμες είχαν πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που έπρεπε να μιλήσει δημόσια.

«Προτιμώ να ζω μέσα στο μυστήριο και να μην τραβάω την προσοχή πάνω μου. Όμως οι εικασίες είχαν γίνει τόσο έντονες, που αισθάνθηκα πως έπρεπε να πω την αλήθεια μου», δήλωσε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης σε ένα viral βίντεο που είχε ανεβάσει τον Μάρτιο, το οποίο πολλοί θεώρησαν ως έμμεση απάντηση στα σχόλια περί λίφτινγκ. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Aν Χάθαγουεϊ ζητούσε από τον hairstylist της, Ορλάντο Πίτα, να αποκαλύψει το «μυστικό» πίσω από τη νεανική της εμφάνιση.

Ο γνωστός hairstylist εξηγούσε πως δημιουργεί δύο μικρές πλεξούδες στα πλάγια των μαλλιών και τις ενώνει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια τεχνική που «τραβά» διακριτικά το πρόσωπο προς τα πάνω.

Η ίδια η Χάθαγουεϊ αστειεύτηκε λέγοντας πως το συγκεκριμένο trick την κάνει να φαίνεται «λίγο πιο ξύπνια».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε τελικά να δημοσιεύσει το βίντεο, ωστόσο αποφάσισε να το κάνει επειδή η συζήτηση γύρω από την εικόνα της είχε αρχίσει να γίνεται «αποπροσανατολιστική».

«Ήθελα να δείξω ότι δεν πήρα κάποια τεράστια ιατρική απόφαση. Ήταν απλώς δύο πλεξούδες», είπε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση στο μέλλον, λέγοντας με χιούμορ: «Και παρεμπιπτόντως, μπορεί κάποια μέρα να κάνω λίφτινγκ».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Aν Χάθαγουεϊ μίλησε και για την πίεση που ένιωθε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της στο Χόλιγουντ, αποκαλύπτοντας ότι ήταν πολύ αυστηρή με τον εαυτό της.

«Η νεότερη εκδοχή μου ήταν πολύ φοβισμένη και νομίζω ότι αυτός ο φόβος με έκανε υπερβολικά σκληρή με τον εαυτό μου», είπε.

Η ίδια παραδέχτηκε μάλιστα ότι ανατριχιάζει στη σκέψη πως ίσως εκείνη η αυστηρότητα επηρέασε και τους ανθρώπους γύρω της. «Νιώθω σχεδόν ναυτία όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να υπήρξα σκληρή με άλλους ανθρώπους επειδή ήμουν τόσο σκληρή με τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε.