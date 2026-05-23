Ivor Novello Awards: O Χάρι Στάιλς αποκάλυψε πώς έχασε την παρθενιά του

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction βρέθηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον Τομ Γιορκ και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να γίνει viral.

Τα φετινά Ivor Novello Awards στο Λονδίνο είχαν λάμψη, μεγάλες μουσικές προσωπικότητες και έντονες πολιτικές και καλλιτεχνικές τοποθετήσεις, όμως αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν χωρίς αμφιβολία η απρόσμενη εξομολόγηση του Χάρι Στάιλς πάνω στη σκηνή.

Ο 32χρονος σταρ, που ταξίδεψε απευθείας από το Άμστερνταμ όπου πραγματοποιούσε συναυλίες της περιοδείας του, ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει στον Τομ Γιορκ των Radiohead το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, το Academy Fellowship.

Κατά τη διάρκεια του λόγου του, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction θέλησε να εξηγήσει πόσο σημαντική υπήρξε η μουσική των Radiohead στη ζωή του. Και τότε ήρθε η ατάκα που άφησε το κοινό άφωνο.

«Έχασα την παρθενιά μου με το “Talk Show Host”», είπε αρχικά ο Χάρι Στάιλς, αναφερόμενος στο τραγούδι των Radiohead από το 1996. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βλέποντας τις αντιδράσεις του κοινού, διόρθωσε γελώντας:

«Βασικά, έχασα την παρθενιά μου στο intro του “Talk Show Host”».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, καθώς η εισαγωγή του τραγουδιού διαρκεί μόλις περίπου δέκα δευτερόλεπτα.

Ο Χάρι Στάιλς συνέχισε με χιούμορ, αποκαλύπτοντας πως το τραγούδι «Exit Music (For a Film)» των Radiohead αποτέλεσε έμπνευση για τη δημιουργία της επιτυχίας του «Watermelon Sugar», ένα τραγούδι που ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι αναφέρεται στον γυναικείο οργασμό.

Η εμφάνισή του στη σκηνή προκάλεσε ενθουσιασμό, ιδιαίτερα όταν μίλησε για τη «σχεδόν θρησκευτική εμπειρία» που ένιωθε ακούγοντας τη μουσική του Τομ Γιορκ και των Radiohead.

Ο Τομ Γιορκ φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από τα λόγια του Στάιλς και τον αγκάλιασε θερμά ανεβαίνοντας στη σκηνή.

getty images

Ωστόσο, η βραδιά δεν περιορίστηκε μόνο σε αστείες ή συγκινητικές στιγμές. Τα φετινά βραβεία είχαν έντονο πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, με πολλούς καλλιτέχνες να εξαπολύουν επιθέσεις κατά της μουσικής βιομηχανίας, των streaming υπηρεσιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τομ Γιορκ άσκησε σκληρή κριτική στη σημερινή μουσική βιομηχανία, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις τιμές των μετοχών και τις εξαγορές μουσικών καταλόγων παρά για την ουσιαστική στήριξη των καλλιτεχνών.

«Χωρίς εμάς δεν είστε τίποτα», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Παράλληλα, αρκετοί καλλιτέχνες αναφέρθηκαν στις απειλές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τους δημιουργούς μουσικής και τραγουδιών, αλλά και στις χαμηλές αμοιβές που λαμβάνουν οι τραγουδοποιοί από τις streaming πλατφόρμες.

Η βραδιά είχε και άλλες αμήχανες στιγμές. Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε κατά λάθος νωρίτερα μέσα στη βραδιά ότι ο Χάρι Στάιλς βρισκόταν backstage, χαλώντας την έκπληξη της εμφάνισής του. Παράλληλα, η Ροζαλία χαρακτήρισε τη μουσική βιομηχανία «ένα αχόρταγο τέρας», ενώ η Λόλα Γιανγκ έχασε στιγμιαία τον ειρμό της ομιλίας της εξαιτίας ενός φελλού σαμπάνιας που πετάχτηκε από το κοινό.