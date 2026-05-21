Ζόε Κράβιτς & Χάρι Στάιλς σχεδιάζουν να παντρευτούν τα Χριστούγεννα

Με αλματώδεις ρυθμούς προχωρά η σχέση της Ζόε Κράβιτς και του Χάρι Στάιλς.

Ήταν Αύγουστος του 2025, όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Ζόε Κράβιτς με τον Χάρι Στάιλς. Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής φαίνεται πως ήρθαν κοντά στις αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού και αυτή η γνωριμία έμελλε να καταλήξει σε έναν μεγάλο έρωτα. Μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, αλλά αυτή προχωρά με αλματώδεις ρυθμούς.

Παντρεύονται Ζόε Κράβιτς και Χάρι Στάιλς

Σύμφωνα με τη Page Six, μετά τον αρραβώνα τους πριν από λίγες εβδομάδες, οι δυο τους σχεδιάζουν με γοργούς ρυθμούς τον γάμο τους. Επιθυμία τους είναι να διοργανώσουν μια τελετή σε στενό κύκλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον χειμώνα του 2026 και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος τους είναι να κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας αυτή την ξεχωριστή στιγμή από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ξέρω σίγουρα ότι πέρα από την τελετή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ζόε Κράβιτς θέλει να κάνει κάτι και στη Νέα Υόρκη λόγω του πατέρα της. Οπότε, οι γάμοι θα είναι δύο», σχολίασε μια πηγή κοντά στο ζευγάρι. «Ο μπαμπάς της ζει ακόμα στο Μανχάταν».

Από την αρχή της σχέσης τους μέχρι σήμερα, ο Χάρι Στάιλς και η Ζόε Κράβιτς περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, με την ηθοποιό να ταξιδεύει στη Ρώμη - εκεί όπου είχε επιλέξει ο τραγουδιστής να εγκατασταθεί, μετά την απόφασή του να κάνει μια παύση δύο ετών από την καριέρα του στη μουσική. Φέτος, ο Χάρι Στάιλς επέστρεψε δυναμικά και ήδη έχει ξεκινήσει το tour στην Ευρώπη, με τη Ζόε Κράβιτς να βρίσκεται στο πλευρό του.

Άνθρωπος από το περιβάλλον του Χάρι Στάιλς ανέφερε στη Page Six, πως είναι «τρελά ερωτευμένος» και έτοιμος για το επόμενο βήμα. Όπως σημειώνει η ίδια πηγή, οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, επισημοποιώντας τη σχέση τους μετά από οκτώ μήνες κοινής διαδρομής.