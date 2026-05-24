Η επιτυχία για τη Σκάρλετ Γιόχανσον έχει κόστος - «Δεν μπορείς να τα προλαβαίνεις όλα»

Περιγράφει τη ζωή της ως μια συνεχής κατάσταση «ελλείμματος», υπογραμμίζοντας ότι η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα για μια πιο υγιή καθημερινότητα.

Η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον, μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες του Χόλιγουντ σύμφωνα με το Forbes με εισόδημα 43 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, παραδέχθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Sunday Morning» ότι η έννοια της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι, όπως είπε, «ουσιαστικά αδύνατη».

«Πιστεύω ότι το να αποδεχτείς πως δεν υπάρχει work-life balance είναι το πρώτο βήμα για να το προσεγγίσεις κάπως»,

ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι σε κάθε περίοδο της ζωής της υπάρχει πάντα κάποιο «έλλειμμα», είτε στην οικογένεια είτε στην καριέρα.

Όπως δήλωσε η ίδια, η πίεση του να τα προλαβαίνει όλα οδηγεί συχνά σε αμφιβολία: «Δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Υπάρχει πάντα το ερώτημα: είναι αρκετό;». Με τα χρόνια, η Σκάρλετ Γιόχανσον λέει ότι έμαθε να είναι πιο επιεικής με τον εαυτό της, αναγνωρίζοντας ότι η τελειότητα δεν είναι ρεαλιστική.

Η ηθοποιός προσπαθεί να συνδυάσει πολλαπλούς ρόλους: τη μητρότητα, τον γάμο της με τον κωμικό και σεναριογράφο Κόλιν Τζοστ, την ανατροφή των παιδιών της και παράλληλα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο της ομορφιάς, αλλά και τις κινηματογραφικές της υποχρεώσεις.

Η ίδια έχει τονίσει ότι η επιτυχία δεν σημαίνει απόλυτη ισορροπία, αλλά έναν λειτουργικό συμβιβασμό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αν είσαι καλός γονιός το 75% του χρόνου, αυτό είναι αρκετό για να θεωρηθεί επιτυχία».

Η προσωπική της ζωή έχει επίσης βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι παντρεμένη με τον Κόλιν Τζοστ από το 2020, ενώ μαζί έχουν έναν γιο, τον Κόσμο, που γεννήθηκε το 2021. Από προηγούμενο γάμο με τον Γάλλο δημοσιογράφο Ρομέν Ντοριάκ έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Ρόουζ. Προηγουμένως είχε παντρευτεί και τον ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας μέσα στη βιομηχανία του θεάματος, σημειώνοντας ότι οι αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν μια περίοδος έντονης κριτικής προς τις γυναίκες ηθοποιούς και την εικόνα τους.

«Ήταν μια σκληρή εποχή για τις γυναίκες στο Χόλιγουντ», είχε αναφέρει, τονίζοντας ότι τότε οι ευκαιρίες για νεαρές ηθοποιούς ήταν περιορισμένες και η πίεση για την εμφάνιση ιδιαίτερα έντονη.

Σήμερα, η Σκάρλετ Γιόχανσον φαίνεται να προσεγγίζει τη ζωή της με μεγαλύτερη αποδοχή και ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία δεν έρχεται χωρίς προσωπικές θυσίες και ότι η απόλυτη ισορροπία παραμένει περισσότερο ιδανικό παρά πραγματικότητα.