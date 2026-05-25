Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Συγκινεί το "αντίο" της κόρης της

Την τελευταία πνοή της σε ηλικία 55 ετών άφησε η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από μια γενναία μάχη που έδωσε για τη ζωή της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν βρίσκεται πια εδώ. Σε ηλικία 55 ετών, άφησε την τελευταία πνοή της στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», εκεί όπου εδώ και αρκετές ημέρες έδινε σκληρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρίσκονταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η κόρη τους, Βικτώρια.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η κόρη της ανακοίνωσε τον θάνατό της

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα η 18χρονη κόρη της Βικτώρια, με τα λόγια της να ραγίζουν καρδιές: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε.

Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον από τις 10 Μαΐου. Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο, τον οποίο αντιμετώπιζε με θάρρος και γενναιότητα όλα αυτά τα χρόνια. Η τελευταία τετραετία ήταν δύσκολη, γιατί η ασθένεια είχε επιστρέψει, με την ίδια να δίνει ξανά ακόμα μια μάχη.

Γωγώ Μαστροκώστα: Διαγνώστηκε με καρκίνο 3 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

Πίσω στο 2008, η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας γίνονται γονείς για πρώτη φορά! Ωστόσο, αυτή την απέραντη ευτυχία θα αντικαταστήσει πολύ γρήγορα το άγχος και η αγωνία, αφού μόλις τρία εικοσιτετράωρα μετά, η γυμνάστρια μαθαίνει πως πάσχει από καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο.

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε», είχε δηλώσει η Γωγώ Μαστροκώστα.

Το επόμενο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο, αφού ο καρκίνος της στέρησε τους πρώτους μήνες ζωής με την κόρη της. «Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου.

Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ την ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».