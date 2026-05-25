Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε τι κάνει η Κέιτ Μίντλετον στο σπίτι, όταν τα παιδιά κοιμούνται

Αν περίμενες, πως η Κέιτ Μίντλετον αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της - όταν τα παιδιά κοιμούνται - για να χαλαρώσει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποτελούν ένα από τα ζευγάρια που απασχολούν συνεχώς τα media - όχι επειδή το επιδιώκουν, αλλά γιατί κάθε έξοδος, απόφαση ή κίνησή τους συζητιέται έντονα από το ευρύ κοινό. Το πριγκιπικό ζεύγος της Αγγλίας, αν και έχει καταφέρει σε γενικές γραμμές να κρατήσει χαμηλό προφίλ όσον αφορά την ιδιωτική ζωή του, στη δημόσια σφαίρα τραβάει συνεχώς τα βλέμματα επάνω του.

Πριν μερικά εικοσιτετράωρα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Heart Breakfast» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, αποκαλύπτοντας ένα μέρος της βραδινής ρουτίνας τους, όταν τα παιδιά κοιμούνται. Όχι, οι δυο τους δεν χαλαρώνουν, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κρασί ή βλέποντας ταινία, αφού η Κέιτ Μίντλετον τον τελευταίο καιρό είναι αφοσιωμένη σε έναν καινούργιο στόχο.

Getty Images @Max Mumby/Indigo

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε πώς περνάει τα βράδια της η Κέιτ Μίντλετον

Μετά το ταξίδι της στην Ιταλία, που είχε ερευνητικό χαρακτήρα για το Royal Foundation Centre, η Κέιτ Μίντλετον ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη στην πρώιμη ηλικία και έχει αφιερώσει όλη την προσοχή και το ενδιαφέρον της στην αναζήτηση πληροφοριών και το διάβασμα. «Ήθελε να κάνει μια μεγάλη έρευνα. Περνάει - ποιος ξέρει πόσες ώρες πια - διαβάζοντας όλα τα έγγραφα», ανέφερε αρχικά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο ίδιος γνωστοποίησε τον ενθουσιασμό της Κέιτ Μίντλετον γι’ αυτό το εγχείρημα, εξηγώντας πως η μελέτη συνεχίζεται ακόμα και στο κρεβάτι. Όπως είπε, «είναι πραγματικά ειδικός στα θέματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα περισσότερα βράδια παλεύω να βρω χώρο στο υπνοδωμάτιο ανάμεσα σε όλα τα χαρτιά που έχει απλωμένα και έτοιμα για διάβασμα. Οπότε χαίρομαι που πήγαν καλά τα πράγματα γι’ αυτήν - νομίζω ότι επέστρεψε γεμάτη ενθουσιασμό».

Getty Images

Το ταξίδι στην Ιταλία, το οποίο αποτέλεσε, επίσης, την πρώτη σόλο επίσκεψή της στο εξωτερικό, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια - και την πρώτη μετά τη διάγνωση του καρκίνου - σηματοδότησε μια σημαντική επέκταση του έργου της Κέιτ Μίντλετον γύρω από την πρώιμη παιδική ανάπτυξη πέρα από τη Βρετανία, μέσα από μια σειρά ενημερωτικών και ερευνητικών επισκέψεων που επικεντρώθηκαν σε κορυφαία διεθνή εκπαιδευτικά μοντέλα.

«Είμαι τόσο υπερήφανος, πάρα πολύ υπερήφανος. Ήταν καταπληκτική», είπε με θαυμασμό ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στις δηλώσεις του. «Έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα. Και ναι, ανυπομονούσε πολύ για το ταξίδι στην Ιταλία, οπότε χαίρομαι πραγματικά που πήγαν όλα τόσο καλά», κατέληξε.