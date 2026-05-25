Ο Νίκολας Κέιτζ έδωσε στεγνά τον Κρίστοφερ Νόλαν: “Δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου”

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε τον λόγο που ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν απαντά στις κλήσεις του και δεν επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Νίκολας Κέιτζ δεν φημίζεται για τη διπλωματία του - και αυτή τη φορά αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις «χαμένες» συνεργασίες του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκάλυψε, πως αρκετοί σκηνοθέτες πρώτης γραμμής σταμάτησαν να του τηλεφωνούν, όταν εκείνος απέρριψε προτάσεις τους. Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, αφού όπως όλα δείχνουν, η απόρριψη δεν συγχωρείται εύκολα στο Χόλιγουντ.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο 62χρονος ηθοποιός ανέφερε πως ο μοναδικός σκηνοθέτης που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία μετά από ένα βροντερό «όχι» ήταν ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, με τον οποίο συνεργάζεται τώρα στην ταινία «Madden». Σε αυτήν, ο Νίκολας Κέιτζ υποδύεται τον θρυλικό προπονητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τζον Μάντεν.

Γιατί ο Νίκολας Κέιτζ και ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν μιλάνε;

Μιλώντας συγκεκριμένα για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί του, όταν εκείνος αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ψυχολογικό θρίλερ «Insomnia» το 2002, δίπλα στους Αλ Πατσίνο και Ρόμπιν Γουίλιαμς. «Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν τηλέφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Μου έχει συμβεί ένα εκατομμύριο φορές».

Μάλιστα, ο Νίκολας Κέιτζ υποστήριξε πως το ίδιο συνέβη και με τους Πολ Τόμας Άντερσον και Γούντι Άλεν, μετά την απόφασή του να απορρίψει δικές τους προτάσεις. «Δεν με ξαναπήραν ποτέ τηλέφωνο», είπε ο ηθοποιός, θυμίζοντας πως η συνεργασία που δεν προχώρησε με τον Πολ Τόμας Άντερσον αφορούσε τα πρώτα βήματα του σκηνοθέτη. «Μου είχε δείξει μια μικρού μήκους ταινία με τον Φίλιπ Μπέικερ Χολ, που έπαιζε στο “Hard Eight”. Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε κάτι μαζί, αλλά τελικά δεν προχώρησε».

Αντίθετα, ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ φαίνεται πως κέρδισε τον σεβασμό του Νίκολα Κέιτζ με τη στάση του. «Το γεγονός ότι με πήρε ξανά τηλέφωνο έδειξε μεγάλη κλάση. Δεν ήθελα να του πω “όχι” δεύτερη φορά γιατί σέβομαι πολύ το ταλέντο του». Ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε ποια ταινία του σκηνοθέτη είχε απορρίψει στο παρελθόν, τονίζοντας μόνο πως αυτό συνέβη «πριν από εκατομμύρια χρόνια».

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Insomnia» εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά, ξεπερνώντας τα 113 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ο Κρίστοφερν Νόλαν, άλλωστε, είναι γνωστός για τις σταθερές συνεργασίες του με συγκεκριμένους ηθοποιούς, όπως οι Κίλιαν Μέρφι, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ και Τομ Χάρντι.

Την ίδια ώρα, ο σκηνοθέτης ετοιμάζει τη νέα του ταινία, «The Odyssey», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

