Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Οι λαμπεροί γαμήλιοι εορτασμοί στη Σικελία και ο διχασμός της τοπικής κοινότητας

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ γιορτάζουν τον γάμο τους στη Σικελία με λαμπερούς καλεσμένους, ενώ η πόλη του Παλέρμο διχάζεται από τα δρακόντεια μέτρα.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξαν την καρδιά της Μεσογείου για να γιορτάσουν τον έρωτά τους, μετατρέποντας το Παλέρμο της Σικελίας στο απόλυτο επίκεντρο της διεθνούς showbiz. Μετά τον πολιτικό τους γάμο στο Λονδίνο, η 30χρονη σταρ της ποπ και ο 36χρονος ηθοποιός ξεκίνησαν ένα πολυήμερο γαμήλιο πάρτι, προσελκύοντας τα βλέμματα του παγκόσμιου Τύπου. Το ζευγάρι έφτασε στην ιταλική πόλη την Πέμπτη το βράδυ με ιδιωτικό τζετ, καταλύοντας στο εμβληματικό ξενοδοχείο Villa Igiea. Εκεί, ένας ολόκληρος όροφος με σουίτες δεσμεύτηκε για να φιλοξενήσει τους περίπου 200 εκλεκτούς καλεσμένους τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η έναρξη των εορτασμών βρήκε τη Λίπα να παραδίδει μαθήματα υψηλής αισθητικής. Η τραγουδίστρια εθεάθη με ένα εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, το οποίο έφερε την υπογραφή του οίκου Bottega Veneta, αναδεικνύοντας την χαρακτηριστική πλέξη του οίκου και ένα φινίρισμα από φτερά. Η οπτική αφήγηση της εμφάνισης ολοκληρώθηκε με λαμπερά κοσμήματα και ρολόι του οίκου Bulgari, δημιουργώντας μια εικόνα που εξέπεμπε αβίαστη πολυτέλεια. Οι νεόνυμφοι, φανερά ευδιάθετοι, υποδέχτηκαν τους διάσημους φίλους τους, ανάμεσα στους οποίους ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Τσάρλι Εξ-Σι-Εξ, τον Τζο Όλγουιν, τον Τζορτζ Ντάνιελ, την Γκρέις Γκάμερ, τον Τρόι Σιβάν και τον Μαρκ Ρόνσον.

Το ιταλικό υπερθέαμα έρχεται ως φυσική συνέχεια της πιο μίνιμαλ, αλλά εξίσου εντυπωσιακής, τελετής που προηγήθηκε. Στις 31 Μαΐου 2026, η Λίπα και ο Τέρνερ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης στο ιστορικό δημαρχείο Old Marylebone του Λονδίνου. Εκείνη την ημέρα, η ερμηνεύτρια του «Houdini» επέλεξε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Schiaparelli, σχεδιασμένη από τον Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Το κοστούμι-φόρεμα συνδυάστηκε αριστοτεχνικά με ασορτί γάντια, γόβες Christian Louboutin και ένα υπερμέγεθες λευκό καπέλο του Στίβεν Τζόουνς, προσδίδοντας θεατρικότητα στην εμφάνιση. Ο Τέρνερ, από την πλευρά του, κινήθηκε σε κλασικά μονοπάτια με ένα κομψό ναυτικό μπλε κοστούμι. Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2025 μετά από ενάμιση χρόνο σχέσης, μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στα κοινωνικά δίκτυα λίγες ημέρες αργότερα, συνοδευόμενα απλώς από την ημερομηνία «31.05.2026».

Ενώ τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πλαισιώνουν το γεγονός ως τον «γάμο της χρονιάς», η πραγματικότητα στους δρόμους του Παλέρμο είναι αρκετά πιο σύνθετη. Η μετατροπή του ιστορικού κέντρου σε κλειστή ζώνη υψίστης ασφαλείας έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Η Κοντσέτα Κιλέμι, ιδιοκτήτρια καταστήματος δίπλα στην Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης, εξέφρασε την αμηχανία της παρακολουθώντας τα συνεργεία να προετοιμάζουν τον χώρο για την ιδιωτική ξενάγηση του ζευγαριού. «Μερικές φορές νιώθω ότι η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο», ανέφερε, αποτυπώνοντας την ανησυχία πολλών ντόπιων για τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

Ακόμη και θαυμαστές της τραγουδίστριας εξέφρασαν παράπονα για την καθημερινή ταλαιπωρία. Η Κλαρίσα, εργαζόμενη σε τοπικό μπαρ, τόνισε πως, αν και θαυμάζει τον ακτιβισμό της Λίπα, τα προβλήματα μετακίνησης είναι τεράστια. «Δεν είναι σωστό να μπλοκάρεις την πόλη. Θα το καταλάβαινα αν ερχόταν ο Πάπας, αλλά όχι για μια τραγουδίστρια», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ της κουλτούρας των διασημοτήτων και της τοπικής καθημερινότητας.

Απέναντι σε αυτές τις επικρίσεις, υπάρχει και η αντίθετη οπτική, αυτή της οικονομικής αναζωογόνησης. Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, υπερασπίστηκε το γεγονός, χαρακτηρίζοντας την ταλαιπωρία ως μια «μικρή θυσία» για την τεράστια προβολή και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η ξενοδοχοϋπάλληλος Κοντσέτα Πιτσιούκα, η οποία προέτρεψε τους συμπολίτες της να χρησιμοποιούν ποδήλατο αντί να διαμαρτύρονται για την κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λαμπερό ζευγάρι αναμένεται να φιλοξενήσει αστέρες όπως ο Έλτον Τζον, η Κάιλι Μινόγκ, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Χάρι Στάιλς και ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δημιουργώντας ένα άνευ προηγουμένου κοσμικό γεγονός.

Το Σάββατο, οι εορτασμοί θα μεταφερθούν στην Μπαγκερία, μια πόλη με βαριά ιστορία κοντά στο Παλέρμο, και συγκεκριμένα στην αριστοκρατική Villa Valguarnera. Ο δήμαρχος της περιοχής, Φιλίπο Τρίπολι, ποντάρει στην παγκόσμια προβολή, αν και οι μικροεπαγγελματίες, όπως παραμένουν δύσπιστοι για τα άμεσα οφέλη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian. Ωστόσο, η αυθεντικότητα της Σικελίας φαίνεται πως θα κυριαρχήσει στη γαστρονομία. Όπως αποκαλύφθηκε, το μενού θα είναι απόλυτα παραδοσιακό, περιλαμβάνοντας αραντσίνι, πάστα άλα νόρμα και κανόλι, συνδέοντας την παγκόσμια λάμψη του Χόλιγουντ με την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά του ιταλικού νότου.