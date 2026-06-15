Μάριους Μποργκ Χόιμπι: Ένοχος ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας για δύο βιασμούς

Η δίκη ολοκληρώθηκε με ποινή τεσσάρων ετών για τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Η πιο πολυσυζητημένη δικαστική υπόθεση των τελευταίων ετών στη Νορβηγία ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, του μεγαλύτερου γιου της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο έκρινε ένοχο τον 29χρονο για δύο περιπτώσεις βιασμού και σειρά άλλων αδικημάτων, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Ο Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση, εντάχθηκε στην ευρύτερη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον το 2001.

Ο Χόιμπι βρέθηκε αντιμέτωπος με δεκάδες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμοί, σωματικές επιθέσεις, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού, ενώ αθωώθηκε για τις άλλες δύο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα περιστατικά αφορούσαν γυναίκες που φέρονται να βρίσκονταν είτε σε κατάσταση ύπνου είτε σε τέτοια αδυναμία ώστε να μην μπορούν να αντιδράσουν κατά τη διάρκεια των πράξεων. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και η πρώην σύντροφός του, Νόρα Χάουκλαντ, η μοναδική γυναίκα που έχει μιλήσει δημόσια για την υπόθεση. Ο ίδιος αρνήθηκε τις σοβαρότερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του βιασμού, παραδεχόμενος μόνο ορισμένα αδικήματα μικρότερης βαρύτητας.

Η υπόθεση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς πάσχει από πνευμονική ίνωση και βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η ίδια δέχτηκε έντονη κριτική για παλαιότερες επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ώρα που η πριγκίπισσα δίνει τη δική της μάχη με την ασθένεια, η καταδίκη του γιου της προσθέτει ακόμη μία σοβαρή δοκιμασία για τον θεσμό της μοναρχίας. Παρότι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν σημάδια ανάκαμψης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη βασιλική οικογένεια, η υπόθεση του Μάριους Μποργκ Χόιμπι θεωρείται μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η νορβηγική μοναρχία τις τελευταίες δεκαετίες.