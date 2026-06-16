Η Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα - Παραμένει σοβαρή η κατάστασή της

Η 75χρονη ερμηνεύτρια του “Total Eclipse of the Heart” κέρδισε την πρώτη “μάχη”, όμως η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την Μπόνι Τάιλερ και τους αγαπημένους της, καθώς η θρυλική τραγουδίστρια ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο βρισκόταν εδώ και μερικές εβδομάδες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η 75χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις θεωρούνται ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, αν και η πορεία της αποκατάστασης αναμένεται να είναι αργή. Η ίδια κέρδισε την πρώτη «μάχη», όμως ο δρόμος μέχρι την πλήρη αποκατατάσταση είναι μακρύς.

Bonnie Tyler, 75, wakes up from coma in Portuguese hospital after 'suffering cardiac arrest' but remains 'seriously ill' https://t.co/UBt1tPvlev — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2026

Η περιπέτεια της υγείας της Μπόνι Τάιλερ ξεκίνησε, μετά από μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει στο έντερο. Στη συνέχεια, υπέστη σοβαρές επιπλοκές και καρδιακή ανακοπή, με τους γιατρούς να παίρνουν την απόφαση να μπει σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να βοηθήσουν τον οργανισμό της.

Παρά τις δυσκολίες, οι θεράποντες γιατροί παραμένουν αισιόδοξοι για την πορεία της, εκτιμώντας ότι θα καταφέρει να αναρρώσει πλήρως. Η Μπόνι Τάιλερ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου στον Φάρο της νότιας Πορτογαλίας.

Στο πλευρό της είναι διαρκώς ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, ενώ φίλοι και συγγενείς περιμένουν με αγωνία κάθε θετική εξέλιξη. Η οικογένειά της έχει ζητήσει διακριτικότητα αυτές τις δύσκολες στιγμές, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να αποφύγουν τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και την αναπαραγωγή φημών.

