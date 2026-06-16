Ένα αναγκαίο μέτρο που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι κυβερνήσεις

Στην απαγόρευση των Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram και YouTube προχωρά η Βρετανία, για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Μία αναγκαία απόφαση προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική υγεία των παιδιών και να προστατευτεί από το επιβλαβές περιεχόμενο και την υπερβολική χρήση οθονών.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε πως θα αντιδράσει αν οι τεχνολογικές εταιρείες αντισταθούν στο μέτρο και αναγνώρισε ότι ορισμένοι έφηβοι θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν την απαγόρευση. Όπως συνέβη στην Αυστραλία, για παράδειγμα. Τόνισε, επίσης, πως δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί για την ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών.

«Κάθε γονέας μπορεί να το δει με τα μάτια του. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Έχω ακούσει προσωπικά οικογένειες που ζητούν απεγνωσμένα αλλαγή και θα κάνουμε το σωστό γι’ αυτές», είπε μεταξύ άλλων.

Το μέτρο, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους, εντάσσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο κίνημα για την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Ινδονησία έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία ή ανακοινώσει περιορισμούς βάσει ηλικίας για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Ταϊλάνδη και η Νότια Κορέα συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που μελετούν ή αναπτύσσουν παρόμοιες προσεγγίσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο με την Αυστραλία, η οποία πέρυσι έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε σε άτομα κάτω των 16 ετών να διατηρούν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πλατφόρμες που δεν λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να αποκλείσουν παιδιά κάτω των 16 ετών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, τα YouTube Kids ή υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal θα παραμείνουν ανέγγιχτα. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πρόσθετα μέτρα, όπως νυχτερινές απαγορεύσεις χρήσης και διακοπές στο ατελείωτο scrolling για άτομα κάτω των 18 ετών.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Όπως γράφει το NPR, η απόφαση πάρθηκε μετά από μια περίοδο δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία η κυβέρνηση έλαβε 116.000 απαντήσεις από γονείς, την τεχνολογική βιομηχανία και παιδιά. Ο αριθμός αυτός ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά από αντίστοιχη διαβούλευση για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών το 2012.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων, πάνω από το 90%, υποστήριξε την απαγόρευση για άτομα κάτω των 16 ετών.

Παρ’όλα αυτά υπήρχαν και οι επικριτές στο άκουσμα της απόφασης. Εκπρόσωπος του YouTube προειδοποίησε ότι ένας γενικευμένος περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε «να απομακρύνει τα παιδιά από επιμελημένες, εποπτευόμενες και ωφέλιμες εμπειρίες και να τα ωθήσει προς ανώνυμες και λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες».

Ο Στάρμερ αναγνώρισε τις δυσκολίες, αλλά δήλωσε ότι επιτυχία του μέτρου θα σήμαινε «μια τεράστια μείωση του αριθμού των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και «μια πολιτισμική αλλαγή, την αίσθηση ότι μπορεί κανείς να μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο».