Παρά την απαγόρευση, ένας στους πέντε Αυστραλούς εφήβους συνεχίζει να χρησιμοποιεί TikTok και Snapchat

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 20% των εφήβων στην Αυστραλία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί TikTok και Snapchat παρά την απαγόρευση για ανηλίκους.

Παρά τη νέα νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας σημαντικός αριθμός εφήβων στην Αυστραλά συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις δημοφιλείς πλατφόρμες Tik Tok και Snapchat, προκαλώντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου ηλικίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την εταιρεία γονικού ελέγχου Qustodio και παραδόθηκαν στο Reuters, περισσότερο από το 20% των Αυστραλών εφήβων ηλικίας 13 έως 15 ετών εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές δύο μήνες μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο και υποχρεώνει μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να εμποδίζουν την πρόσβαση σε χρήστες κάτω των 16 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εταιρείες κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας. Η ρύθμιση αφορά μεταξύ άλλων πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook, το Threads της Meta, το YouTube της Google, καθώς και το TikTok και το Snapchat.

Παρότι η χρήση των εφαρμογών μειώθηκε μετά την εφαρμογή του μέτρου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η απαγόρευση δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των χρηστών ηλικίας 13-15 ετών στο Snapchat μειώθηκε κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, φτάνοντας στο 20,3%. Αντίστοιχα, η χρήση του TikTok στην ίδια ηλικιακή ομάδα μειώθηκε κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 21,2%.

Η χρήση του YouTube μειώθηκε ελαφρώς κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο 36,9%. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν διευκρινίζουν αν οι χρήστες είχαν συνδεθεί σε προσωπικούς λογαριασμούς, κάτι που έχει σημασία, καθώς η νομοθεσία επιτρέπει την παρακολούθηση περιεχομένου στο YouTube χωρίς σύνδεση ανεξαρτήτως ηλικίας.

Τα δεδομένα που συνέλεξε η Qustodio βασίζονται σε πληροφορίες από οικογένειες στην Αυστραλία και καλύπτουν την περίοδο από τα τέλη του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ένας «σημαντικός αριθμός παιδιών των οποίων οι γονείς δεν έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στις εφαρμογές συνεχίζει να χρησιμοποιεί πλατφόρμες με περιορισμούς ακόμη και μετά την απαγόρευση».

Παράλληλα, η ρυθμιστική αρχή διαδικτυακής ασφάλειας της χώρας, ο eSafety Commissioner, δήλωσε ότι γνωρίζει τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι ανήλικοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος της αρχής ανέφερε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται ενεργά με τις πλατφόρμες και τους παρόχους τεχνολογιών επαλήθευσης ηλικίας προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες στο σύστημα. «Παρακολουθούμε συνεχώς τη συμμόρφωση των πλατφορμών και εξετάζουμε τυχόν συστημικά προβλήματα που μπορεί να συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας», δήλωσε.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, εκπρόσωπος της υπουργού Επικοινωνιών Anika Wells υπογράμμισε ότι η αλλαγή αυτή απαιτεί χρόνο για να αποδώσει. Όπως είπε, η αύξηση του κατώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί «μια πολιτισμική αλλαγή που δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη».

Η έκθεση της Qustodio σημειώνει επίσης ότι οι φόβοι πως οι έφηβοι θα μετακινούνταν σε λιγότερο ρυθμιζόμενες πλατφόρμες δεν επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Παρότι καταγράφηκε μια μικρή αύξηση στη χρήση του WhatsApp από άτομα ηλικίας 13-15 ετών, δεν παρατηρήθηκε μαζική μετατόπιση σε εναλλακτικά δίκτυα.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην Αυστραλία συνήθως μειώνεται τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο λόγω των μεγάλων καλοκαιρινών σχολικών διακοπών. Ωστόσο, η φετινή πτώση ήταν πιο έντονη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απαγόρευση είχε κάποιον αντίκτυπο.

Παρά τη μείωση, η σταδιακή ανάκαμψη που καταγράφηκε τους επόμενους μήνες δείχνει ότι η πλήρης εφαρμογή του μέτρου παραμένει πρόκληση τόσο για τις τεχνολογικές εταιρείες όσο και για τις αρχές.