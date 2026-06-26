Κάιλι Τζένερ: Πρώην προσωπική σεφ της την μηνύει – Ισχυρίζεται ότι έχασε το μωρό της εξαιτίας των συνθηκών εργασίας

Η πρώην εργαζόμενη της Κάιλι Τζένερ καταγγέλλει εξαντλητικά ωράρια, έντονη εργασία παρά την εγκυμοσύνη της και κακή συμπεριφορά.

Νέες νομικές περιπέτειες φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Κάιλι Τζένερ, καθώς μια πρώην προσωπική σεφ της κατέθεσε αγωγή εναντίον της, κατηγορώντας τη εξαντλητικές συνθήκες εργασίας που – όπως υποστηρίζει – είχαν τραγικές συνέπειες για την ίδια. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σεφ της Κάιλι Τζένερ από τον Νοέμβριο του 2024, πραγματοποιώντας βάρδιες που έφταναν ακόμη και τις 12 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, η ίδια είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους της ότι διένυε εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου και είχε ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα καθήκοντά της για την ασφάλεια του μωρού της. Παρ' όλα αυτά, ισχυρίζεται ότι συνέχισε να αναλαμβάνει ιδιαίτερα απαιτητικές σωματικά εργασίες, όπως η μεταφορά προμηθειών που ζύγιζαν πολλά κιλά, χωρίς την απαραίτητη βοήθεια.

Ακόμα μία καταγγελία για την Κάιλι Τζένερ

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό σε παιδικό πάρτι της οικογένειας στο Palm Springs, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, εργάστηκε χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη - παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει βοήθεια. Όπως αναφέρει, η έντονη σωματική και ψυχολογική εξάντληση είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή της, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρεται στην αγωγή, παρουσίασε έντονη αιμορραγία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι είχε αποβάλει. Η πρώην εργαζόμενη υποστήριξε, επίσης, ότι μετά τον τερματισμό της κύησης δεν έλαβε καμία απολύτως στήριξη. Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε παρατηρήσεις από προϊσταμένη της, η οποία της είπε πως η συναισθηματική της κατάσταση «στενοχωρούσε την Κάιλι».

Στην αγωγή περιλαμβάνονται ακόμη καταγγελίες για παρενόχληση, λανθασμένη εργασιακή συμπεριφορά, μη καταβολή όλων των δεδουλευμένων και παράνομη απόλυση. Η ενάγουσα ζητά αποζημίωση, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό. Από το περιβάλλον της Κάιλι Τζένερ δεν έχει γίνει ακόμα κάποια τοποθέτηση.

Να θυμίσουμε, πως αυτή δεν είναι η πρώτη δικαστική διαμάχη που απασχολεί την επιχειρηματία μέσα στο 2026. Λίγο καιρό πριν, πρώην οικιακή βοηθός της είχε στραφεί νομικά εναντίον της, κάνοντας λόγο για εχθρικό εργασιακό περιβάλλον.