Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην πασαρέλα του Παρισιού – Το ντεμπούτο τους στο Fashion Week

Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Φεντερινλάιν, έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα του Paris Fashion Week.

Μια απρόσμενη αλλά εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν στο Paris Fashion Week οι δύο γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Φεντερινλάιν, οι οποίοι περπάτησαν για πρώτη φορά σε πασαρέλα, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στον χώρο της μόδας.

Οι δύο νεαροί, 20 και 19 ετών αντίστοιχα, συμμετείχαν στο ανδρικό σόου του οίκου Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις διαφορετικές στιλιστικές προσεγγίσεις τους.

Ο Σον Πρέστον εμφανίστηκε με μακρύ μαύρο μεταξωτό σακάκι, συνδυασμένο με μαύρο πουκάμισο, γραβάτα και τζιν παντελόνι, ολοκληρώνοντας το σύνολο με γυαλιστερά μαύρα παπούτσια. Η εμφάνισή του κινήθηκε σε πιο κλασικές και μινιμαλιστικές γραμμές, σε αρμονία με την αισθητική του show.

Αντίθετα, ο Τζέιντεν επέλεξε μια πιο casual, streetwear προσέγγιση, με ξεβαμμένο μπλε τζιν, λευκό εφαρμοστό φανελάκι και σκούρα καφέ loafers. Το look του συμπληρώθηκε από δερμάτινη ζώνη και layered αλυσίδες, που προσέδωσαν πιο urban χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον του σόου δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο ντεμπούτο, καθώς στην πασαρέλα εμφανίστηκε και η Σάρον Στόουν, η οποία εντυπωσίασε με ασπρόμαυρο σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία στη μόδα και τον κινηματογράφο.

Στο κοινό βρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα της διεθνούς σκηνής, όπως η Νορθ Γουέστ, κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, καθώς και ο τραγουδιστής Maluma, ενισχύοντας το star power της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση των δύο νεαρών στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση τους με τη μητέρα τους φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο πρώην σύζυγός της, Κέβιν Φεντερινλάιν, παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν τους δύο γιους τους το 2005 και το 2006, πριν χωρίσουν το 2007.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η επιμέλεια των παιδιών πέρασε κυρίως στον πατέρα τους, ενώ η τραγουδίστρια βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω προσωπικών και νομικών ζητημάτων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, καταγράφεται μια σταδιακή επαναπροσέγγιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, η σχέση τους έχει βελτιωθεί αισθητά, με τον Σον Πρέστον να υιοθετεί το επίθετο «Σπίαρς» στα social media του, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ενίσχυσης των δεσμών με τη μητέρα του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο νεαροί έχουν σταθεί στο πλευρό της σε δύσκολες περιόδους, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων προσωπικών της δοκιμασιών, με τη στήριξή τους να θεωρείται καθοριστική.

Παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται να έχει πλέον μια πιο σταθερή και στενή σχέση με τους γιους της, με κοντινά της πρόσωπα να σημειώνουν ότι η παρουσία τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισορροπίας στη ζωή της.